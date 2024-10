(AUDIO) Suceava: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit la Hurjuieni! Două persoane au murit

UPDATE – Două persoane au murit aseară într-un accident aviatic produs la Hurjuieni în judeţul Suceava.

Potrivit presei locale, este vorba despre proprietarul avionului de mici dimensiuni, afaceristul Bogdan Constantin Adomniţei, fratele fostului şef al Consiliului Judetean Iași, Cristian Adomniţei. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani își achiziționase avionul în urmă cu câteva zile.

Cealaltă victimă este instructorul de zbor Marcel Iliesi, în vărstă de 58 de ani, unul dintre cei mai cunoscuţi și experimentanți instructori din România. Acesta avea periodic grupe de piloţi pe care îi antrena la Suceava.

Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care s-a produs accidentul, ancheta fiind preluată de polițiști, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată: ”Am intervenit cu două autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, dar și cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanțe Județean. În momentul când am ajuns la fața locului, aeronava era prăbușită la pământ, iar două persoane erau în afara acesteia, din păcate, ambele cu leziuni incompatibile cu viața. Am verificat aeronava, am îndepărtat orice pericol privind izbucnirea vreunui incendiu. Am valizat zona și colegii noștri de la poliție care au sosit la fața locului au preluat ancheta, care în acest moment este în desfășurare. Apelul pe 112 a fost în jurul orei 19:30, mai exact 19:24, iar noi am ajuns aici în aproximativ 20 de minute. Zona este greu accesibilă pe o porțiune de 4 kilometri pentru că avionul s-a prăbușit în pe un teren arabil și practic de la șosea, 4 kilometri a fost nevoiți să-i parcurgem pe un drum aproape impracticabil.”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în zona Hurjuieni, a informat, duminică seara, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Avionul decolase din Frătrăuți.

El a spus că, din primele informaţii, ar fi două victime decedate.

Se intervine cu autospeciale de stingere şi două ambulanţe.

Situaţia este în dinamică.

