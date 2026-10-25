Suceava – Capitala Tineretului din România 2028

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 07:53 / actualizat: 25 octombrie 2026, 9:05

Municipiul Suceava va fi Capitala Tineretului din România 2028, oraşul fiind ales în etapa finală a selecţiei din care au mai făcut parte Braşov şi Mediaş.

Anunţul a fost făcut sâmbătă seara, în cadrul Galei Tineretului din România, desfăşurată la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România şi cu sprijinul echipei Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026.

Zece oraşe s-au înscris pentru a deveni Capitala Tineretului din România în 2028, aceasta fiind cea mai numeroasă participare din istoria de un deceniu a programului. Este vorba despre Bistriţa, Braşov, Bucureşti – Sectorul 1, Deva, Mediaş, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava şi Târgu Neamţ.

Pe baza punctajelor obţinute, primele trei oraşe clasate, municipiile Mediaş, Braşov şi Suceava, au fost invitate în etapa finală, la Alba Iulia.

Oraşul câştigător obţine dreptul de utilizare a titlului ‘Capitala Tineretului din România 2028’, un premiu în valoare de 50.000 de euro, oferit de BCR, dreptul de găzduire a Summitului Tinerilor 2028, precum şi mentorat şi susţinere profesională din partea guvernanţei programului.

În 2025, titlul a fost purtat de municipiul Vaslui, în acest an de Alba Iulia, iar ‘Capitala Tineretului din România 2027’ a fost desemnat municipiul Oradea.

Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret care sprijină oraşele în dezvoltarea unor comunităţi mai prietenoase pentru tineri, prin participare, dialog şi colaborare între administraţie, organizaţii şi comunitate.

Programul urmăreşte mobilizarea resurselor locale şi dezvoltarea unor politici, programe şi iniţiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor. AGERPRES