Suceava: Bursa locurilor de muncă pentru refugiaţi

La Suceava, refugiaţii ucraineni care caută să se angajeze participă astăzi la bursa locurilor de muncă. Sunt posturi libere în domenii precum cel al ospitalităţii, alimentaţie publică, transporturi sau construcţii.

Acţiunea îşi propune să acopere deficitul de personal din zonă.

Corespondentul RRA, Mihaela Buculei a stat de vorbă cu angajatorii, dar şi cu ucrainenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă.



Bursa locurilor de muncă pentru refugiaţi organizată astăzi la Suceava.

-: Sunt Anca Capverde, purtătorul de cuvânt. Avem deja zece angajatori care şi-au anunţat prezenţa, deja sunt încă trei angajatori pe care îi aşteptăm. Sunt şi persoanele care caută un loc de muncă, să sperăm că va fi o bursă cu succes.

Reporter: Preponderent sunt femei astăzi prezente, dar sunt şi bărbaţi. Unul dintre angajatori, reprezentat de doamna?

Brânduşa Sasu: În domeniul construcţiilor civile şi industriale şi producţie mobilier, posturi de şlefuitor în atelierul de producţie mobilier.

Reporter: O persoană care caută loc de muncă astăzi este doamna?

-: Apetroi Alexandrina.

Reporter: Din ce zonă a Ucrainei?

-: Din regiunea Cernăuţi. Am venit chiar de când a început războiul, am mai fost acasă, dar mă întorc înapoi, periodic mai merg să văd care e situaţia şi mă întorc.

Reporter: Şi în ce domeniu aţi opta dvs.?

Apetroi Alexandrina: Am diplomă de profesoară de Limba şi Literatură Ucraineană şi de patru ani sunt traducătoare pe lângă un birou de traducători la Cernăuţi la noi, dar acum nu mai activează din cauza războiului.

Reporter: Şi astăzi pentru ce aţi opta?

Apetroi Alexandrina: Poate ceva în sfera mea, poate ca traducător.

