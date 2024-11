Suceava: Ansamblu de vehicule de 150.000 euro, confiscat pentru transport ilegal de material lemnos

Un ansamblu de vehicule în valoare de 150.000 de euro a fost confiscat de poliţişti, în urma unor activităţi de verificare şi control în ceea ce priveşte transporturile de material lemnos, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu.

Potrivit sursei citate, au fost idetificate mai multe transporturi neconforme, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale şi confiscate cantităţile de material lemnos transportate ilegal.

La data de 11 aprilie, poliţiştii din cadrul Sectorul Poliţiei Rurale Pojorâta, în timp ce desfăşurau activităţi de control pe DN 17, în Pojorâta, pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a faptelor ilegale derivate din exploatarea, depozitarea, prelucrarea primară, transportul şi comercializarea materialului lemnos din fondul forestier naţional, au oprit ansamblul auto format din autoutilitară şi semiremorcă, pe care se afla încărcat material lemnos lemn rotund diferite specii.

Conducătorul auto s-a conformat şi a prezentat pentru control documentele personale şi ale ansamblului.

Prin intermediul aplicaţiei Sumal 2.0 a fost verificat avizul pentru cantitatea de 25,7679 mc lemn rotund diferite specii.

Comparând datele înscrise în avizul de însoţire cu materialul lemnos încărcat pe ansamblul rutier s-a stabilit faptul că sunt încărcate mai multe piese de lemn rotund răşinoase decât cele înscrise în avizul de însoţire şi mai puţine pe celelalte sortimente.

Ansamblul de vehicule a fost condus la atelierul de Producţie Sadova unde a fost inventariat, reieşind faptul că acesta transporta fizic cantitatea de 22,47 mc lemn rotund răşinoase, 10,71 mc lemn rotund fag şi 0,46 mc lemn rotund paltin.

Comparând datele din avizul de însoţire cu cele rezultate în urma inventarierii, reiese că ansamblu de vehicule a transportat în plus cantitate de 12,03 mc lemn rotund răşinoase în plus faţă de cantitate înscrisă în avizul de însoţire, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 68 alin. 1 ind. 1 din Legea 46/2008 (Cod Silvic) şi art. 325 CP.

Prin ordonanţă s-a dispus indisponibilizarea autoutilitarei şi a semiremorcii, ansamblu ce valorează 150.000 euro.

În cadrul dosarului a fost indisponibilizată şi cantitatea de 12.03 mc lemn rotund răşinoase în valoare de 6.135 lei.

Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.

