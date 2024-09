Sistemul antigrindină care protejează judeţul Vrancea şi o parte din Galaţi a fost folosit pentru prima dată la acest sfârşit de săptămână pentru a combate acest fenomen care afectează culturile agricole.

Sezonul de intervenţie a început pe 15 aprilie, dar până acum nu a fost nevoie de acest sistem.

Reporter, Gabriel Sava:

-: 202, comandă foc: două scurte, azimut 80, elevaţie 70.

-: Comandă foc!

-: 204, am executat comanda foc.

Căderile de grindină pot afecta în mod ireversibil culturile fie că este vorba de cele de câmp sau de viţa de vie, aşa că primele rachete au fost deja trase în acest sezon de combatere – după cum spune Ionuţ Lucian Lazăr, director de program la Intervenţii Active în Atmosferă în cadrul Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II – Vrancea:

Ionuţ Lucian Lazăr: Până în acest moment am avut două intervenţii, pe data de 20 şi pe data de 21 mai, care au presupus lansarea totală a 19 rachete. Am combătut şase celule cu potenţial de grindină până în acest moment. Nu am avut căderi de grindină pe teritoriul protejat, ceea ce a arătat eficienţa intervenţiilor noastre.

Fenomenele meteo extreme cu care se confruntă şi România în ultimii ani sunt monitorizate cu atenţie, pentru ca cel puţin în cazul grindinei intervenţia să fie una punctuală şi eficientă.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)