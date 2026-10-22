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Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat vineri, 23 octombrie, pe trei străzi din municipiul Suceava

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat vineri, 23 octombrie, pe trei străzi din municipiul Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 15:00

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, vineri, 23 octombrie, între orele 8:30-14:30, în municipiul Suceava pe următoarele străzi: Narciselor (parțial), Dimitrie Cantemir (parțial), George Enescu (parțial).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit) sau 0265.200.928.

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

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