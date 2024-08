Serviciul de Ambulanţă Galaţi riscă să rămână fără o parte din angajaţi.

Aceştia sunt încadraţi pe perioadă determinată şi urmează să le expire contractul.

Ei au început munca anul trecut, pe perioada stării de urgenţă. După un an de pandemie, ambulanţierii spun că au un serviciu care îi solicită la maximum.

Pandemia de coronavirus i-a consemnat pe toţi la muncă, indiferent de programarea concediilor, căci au fost perioade în care ambulanţele erau chemate zilnic la 200-300 de prelevări de probe PCR de la domiciliul pacienţilor, asta, în afara urgenţelor medicale COVID ori non-COVID.

Daniela Enciu, managerul Serviciului de Ambulanţă Galaţi: Am încercat să organizăm activitatea astfel încât să punem în centru binele pacientului. Astfel, salariaţii noştri au renunţat la concediile de odihnă. Am solicitat Ministerului Sănătăţii o suplimentare de posturi şi am beneficiat de înţelegerea lor. Ne-au suplimentat cu 19 posturi, posturi ocupate temporar.

Asta cu atât mai mult cu cât întreaga comunitate medicală se pregăteşte de valul al treilea al pandemiei de coronavirus. Deja la nivelul municipiului Galaţi, incidenţa îmbolnăvirilor înregistrează o creştere, fapt care a condus la revenirea din această săptămână la scenariul galben. De asemenea, localitatea Gălăţeană Costache Negri se află în scenariul roşu, iar elevii de acolo învaţă în sistem online, excepţie făcând numai preşcolarii şi elevii din ciclul primar. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)