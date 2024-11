Seceta pedologică a afectat culturile agricole din judeţul Botoşani

Recoltele la majoritatea culturilor sunt cu mult sub nivelul anului anterior, spun agricultorii din judeţul Botoşani. Seceta şi lipsa unui sistem de irigaţii au fost principalele cauze ale scăderii producţiei, iar cele mai afectate au fost culturile de primăvară.

A fost un an agricol cu multe provocări pentru fermierii botoşăneni. Şapte comisii au evaluat în teren pagubele produse de secetă pe toate zonele de cultură din judeţul Botoşani. Cel mai mult au avut de suferit culturile de primăvară. Producţiile obţinute vor fi centralizate după încheierea campaniei de recoltare, care se apropie de final.

Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Botoşani: Am finalizat floarea soarelui, am finalizat cartofii de toamnă, principale culturi. Ne apropiem de final la porumb şi soia. La sfecla de zahăr e o problemă. În al doilea an înregistrăm un fenomen de putregai care a afectat cultura. Din păcate, doar 50% din suprafaţă este recoltată în momentul de faţă. Se estimează producţii sub nivelul anului anterior la majoritatea culturilor recoltate până în prezent. Lipsa precipitaţiilor, seceta pedologică au avut un efect negativ asupra tuturor plantelor de cultură.

În paralel, fermierii din judeţ au început să însămânţeze culturile de toamnă. Din cauza schimbărilor climatice, agricultorii au fost nevoiţi să regândească strategiile de cultură. Autorităţile recomandă adaptarea tehnologiilor agricole la noile condiţii şi să aleagă soiuri şi hibrizi adaptaţi la secetă, în speranţa că viitoarele sezoane vor fi mai puţin imprevizibile.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)