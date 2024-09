România doreşte dublarea capacităţii de tranzit a cerealelor ucrainene

România doreşte dublarea capacităţii de tranzit a cerealelor ucraniene până la cel puţin 4 milioane de tone în fiecare lună, folosindu-se şi de alte porturi de la Dunăre, dar şi de reţeaua feroviară care să transporte marfa pe barje până la Constanţa, iar apoi la Marea Neagră.

Declaraţia a fost făcută de ministrul român al transporturilor, Sorin Grindeanu, în cadrul unor discuţii avute cu reprezentanţi ai Ucrainei, Republicii Moldova, Statelor Unite şi Comisiei Europene despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Galaţi.

Excelenţa Sa Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România, a prezentat subiectul dezbătut la Prefectura Galaţi de reprezentanţi ai României, Ucrainei şi Republicii Moldova, dar şi ai Uniunii Europene şi Statelor Unite ale Americii.

Kathleen Kavalec: În numele Ambasadei SUA, este onoarea mea să-l prezint pe ambasadorul Jim O’Brian, coordonatorul sancţiunilor din SUA, care a venit în România, împreună cu UE, pentru a sprijini discuţiile dintre România, Ucraina şi Moldova în ceea ce priveşte tranzitul cerealelor ucrainene prin România şi Moldova pe pieţele globale.

Jim O’Brian: Ce vedeţi în această după-amiază este solidaritate în acţiune. Rusia a atacat Ucraina, aducând războiul foarte aproape de această zonă, această regiune liniştită. România, Moldova şi Ucraina au spus: ‘haideţi să ne întâlnim în România şi să găsim împreună soluţii pentru a exporta din Ucraina mai multe cereale decât până acum!’

Un obiectiv formulat foarte clar de ministrul transporturilor Sorin Mihai Grindeanu, care a menţionat şi câteva dintre măsurile ce vor fi luate în următoarea perioadă.

Sorin Mihai Grindeanu: Astăzi, împreună cu reprezentanţii Statelor Unite, am căzut de acord că trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainene în contextul atacurilor din ultimele săptămâni asupra porturilor ucrainiene de la Reni şi Ismail. Dorim dublarea capacităţii de tranzit de la 2 milioane şi un pic de tone până la 4 milioane, cel puţin în perioada următoare. Noi ne propunem să creştem numărul de piloţi, care să aducă navele pe canalul Sulina, şi până la sfârşitul lunii august vom avea cei 60 de piloţi la care ne-am angajat şi, de asemenea, avem proiectul european, care se va termina undeva în toamna acestui an, care va permite navigarea pe Sulina 24 de ore 7 zile pe săptămână. Am venit cu această propunere în faţa colegilor din Ucraina, de a folosi toate porturile, inclusiv amonte de Galaţi şi Brăila, până la Orşova. Cum? Folosind reţeaua feroviară până în acele porturi de la sudul Dunării şi de acolo pe barje spre Constanţa şi spre Marea Neagră.

Şi reprezentanţii Republicii Moldova au venit cu propuneri menite să sprijine îndeplinirea obiectivului propus.

Vladimir Bolea, ministrul agriculturii din Republica Moldova: Vorbim despre necesitatea de a reconstrui sau a investi în infrastructura feroviară a Republicii Moldova şi cea navală, care ar da un aport extraordinar de mare, practic ar putea dubla cantitatea de marfă exportată şi tranzitată pe teritoriul Republicii Moldova într-un timp foarte scurt şi evident că am vorbit despre investiţiile în vămile din Republica Moldova, care ar permite fluidizarea traficului la frontieră prin cele cinci puncte terestre de traversare a hotarului moldo-român şi care ar permite atât exportatorilor din Republica Moldova, care astăzi, practic, toată marfa o exportă pe cale terestră, auto, spre portul Constanţa sau cu alte destinaţii în Uniunea Europeană, cât şi pentru exportatorii din Ucraina.

Oleksandr Kubrakov, vicepremierul Ucrainei, a ţinut să mulţumească pentru susţinere tuturor partenerilor implicaţi.

Oleksandr Kubrakov: Vrem să le mulţumim tuturor partenerilor pentru susţinere şi, de asemenea, vreau să vă transmit că Ucraina este foarte recunoscătoare României pentru eforturile pe care le face pentru a îmbunătăţi eficienţa şi capacitatea de transport naval a mărfurilor pe canalul Sulina. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)