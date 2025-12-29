REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava invită toți sucevenii și oaspeții orașului să întâmpine Anul Nou 2026 într-o atmosferă de sărbătoare, muzică și lumină.
Locație: Esplanada Casei de Cultură
Ora: începând cu 20:00
Artiști invitați:
• Alternosfera
• Nicole Cherry
• Margareta Clipa
• Andra Matei
• Laura Haidău
• Lavinia Chirila
• Adriana Crainiciuc
Invitați speciali:
• Dan Dobos
• Doina Petroaie
• Ioana Penciuc
Momente speciale: DJ Alex Man
Invitat special:
Alessia Pop – câștigătoarea Vocea României 2025
Spectacol de drone și show de lumini si flăcări pentru un început de an memorabil!
Prezentator: Laura Haidău
Vă așteptăm să sărbătorim împreună trecerea în Noul An 2026, cu muzică live, surprize și multă voie bună!
Eveniment organizat de: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ȘI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA