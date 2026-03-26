Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, admisă la Școala de Vară European Science-Media Hub din Belgia

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, admisă la Școala de Vară European Science-Media Hub din Belgia

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 martie 2026, 18:48

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost admisă la Școala de Vară ESMH 2026, organizată la Bruxelles, în Belgia.

Programul este organizat de European Science-Media Hub din cadrul Parlamentului European.

Evenimentul va avea loc în perioada 22–25 iunie, la Bruxelles.

Școala de vară este dedicată tinerilor jurnaliști interesați de domeniul științei și tehnologiei.

Tema principală vizează impactul inteligenței artificiale asupra redacțiilor, producției și consumului de conținut.

Participanții vor analiza modul în care inteligența artificială schimbă jurnalismul și comunicarea științifică.
Programul include patru ateliere interactive susținute de jurnaliști și traineri cu experiență.

Vor fi abordate atât oportunitățile oferite de noile tehnologii, cât și limitele și implicațiile etice.
Evenimentul va cuprinde și dezbateri tematice cu factori de decizie, cercetători și profesioniști din media.

