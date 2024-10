Proiect “Strengthening Creativity and Critical thinking for the young people – S.C.O.O.P.”

Agenția Națională pentru Tineret (ANT) din Italia a aprobat proiectul „S.C.O.O.P.”, inclus în programul ERASMUS+ 2021-2027 (KA1 Youth Exchanges), implementat de Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, municipalitățile partenere Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato și Fubine Monferrato – Italia, împreună cu partenerii externi: Vecpiebalga Union Administration of Cesis Municipality – Letonia; Fundacja Czwarty Wymiar – Polonia; Municipalitatea La Palma del Condado – Spania; Asociația AGROM RO – România; Federación de Asociaciones Juveniles para la Movilidad Europea – Spania; Check in – Portugalia.

Programul de Mobilitate pentru Tineri Erasmus+ va avea loc la Casale Monferrato, Cella Monte și în municipalitățile partenere din provincia Alessandria, între 18 mai și 25 mai 2022, cu prezența a 42 de tineri participanți din țările partenere, cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani.

Schimbul devine o oportunitate de a „face informații în timpul rețelelor sociale, influenceri & Internet”.

Poveștile spuse despre zona Casalese (locul mobilității) și zona UNESCO a peisajelor vitivinicole, prin imagini, senzații, cuvinte, videoclipuri, create special de tinerii participanți. De asemenea, tinerii vor participa la ateliere de comunicare, pentru a experimenta unii cu alții ca tineri comunicatori, editori sau jurnaliști în devenire, cineaști.

Tinerii din România selectați de organizația parteneră AGROM-RO din județul Mureș, vor putea petrece 8 zile împreună cu ceilalți tineri participanți și vor putea lucra la teme comune.

În timpul pregătirilor pentru mobilitatea în Italia, cei 5 tineri interesați de temele și dimensiunea multiculturală a proiectului, ne-au povestit în câteva rânduri etapele prin care au trecut pentru a fi selectați și așteptările lor de la acest eveniment:

Dumitraș Constantin-Dragoș, Masterand la Facultatea de Agricultură a USV din Iași: ”Despre acestă mobilitate am aflat prin intermediul facultății. Experiența anterioară legată de acest tip de mobilitate m-a făcut să nu stau prea mult pe gânduri și să aplic. Tema proiectului mi-a trezit interesul deoarece este vorba despre Jurnalism 2.0 și „informații în Era Internetului”. Abia aștept să înceapă această experiență, deoarece va fi una plină de momente frumoase!”.

Liteanu Alin-Casian, Student la Facultatea de Agricultură a USV din Iași: “Am ales să particip la acest eveniment deoarece îmi place foarte mult că acesta implica cunoașterea unor persoane de peste granițele țării mele, contactul cu ele ajutandu-mă să-mi lărgesc orizontul gândirii prin informațiile ce le voi acumula despre particularitățile țărilor din care provin. Și mai ales pentru că îmi oferă oportunitatea de a vedea o parte dintr-o țară renumită.”

Liteanu Georgiana-Casiana, Studentă la Facultatea de Agricultură a USV din Iași: “În urma aplicării pentru selecție și a interviului, am fost declarată admisă, urmând să particip la această mobilitate în Italia. Voi parcurge acest drum pe o perioada de 8 zile, în care sunt convinsă că voi avea parte de clipe unice, de experiențe noi și de oameni extraordinari. Aștept cu nerăbdare data plecării, și mai ales momentele pe care le voi trăi în aceasta țara superbă cu persoanele pe care urmează sa le cunosc.”

Șuhan Diana-Georgiana, Doctorandă la Facultatea de Agricultură a USV din Iași: “Pentru mine această mobilitate în Italia, este un punct bifat pe lista: What to do in my student life! Pe scurt?? Să experimentez momente noi, pe meleaguri noi, cu oameni noi. Și abia aștept să experimentez tot ce îmi poate oferi această activitate, alături de colegii mei!”

Tudor Georgiana, Studentă la Facultatea de Agricultură a USV din Iași: “Am ales să particip la această mobilitate deoarece semnifică, pentru mine, o noua experiență. Am aflat de aceasta prin intermediul profesorilor de la Universitatea noastră și Fundația Corona. Cred, cu tărie, că ne vom alege cu toții cu momente și clipe definitorii pentru noi datorită faptului că vom lua contact cu persoane ce provin din medii diferite față de cele cu care suntem obișnuiți. Complexitatea temei și a experiențelor practice pe care le vom parcurge vor avea un impact major asupra evoluției noastre.”

Proiectul va fi o oportunitate de a oferi tinerilor implicați posibilitatea de a învăța într-un mod global: într-un mediu în continuă schimbare, tinerii au nevoie de instrumente pentru a învăța să învețe, să dezvolte gândirea critică și capacitatea de a se adapta la diferite medii, medii multilingve, multiculturale și diverse.

ASOCIAȚIA AGROM-RO

Sângeorgiu de Mureș, Mureș