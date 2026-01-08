Probleme din cauza vremii în județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 11:58

Pelicula de gheata, formata ca urmare a ploii din ultimele ore a afectat traficul de pe raza județului Vaslui. Troleibuzele de la Transurb Vaslui, de pildă, au mari probleme în a-și respecta programul și asta deoarece, în urma gerului de joi dimineață, liniile rețelei au înghețat.

Problemele au apărut la primele ore ale dimineții, chiar în plin vârf de trafic, când majoritatea oamenilor se grăbeau spre serviciu sau școală.

Potrivit reprezentanților Transurb, chiar în aceste momente se lucrează la dejivrarea patinelor de contact, astfel încât liniile să poată deveni din nou operaționale, însă se estimează că problemele se vor rezolva în jurul orei 13:00. În locul troleibuzelor, conducerea societății a decis scoaterea pe traseu a mai multor autobuze, dar chiar și așa transportul public de persoane este grav perturbat, vasluienii fiind nevoiți să aștepte zeci de minute în stații pentru un mijloc de transport în comun.

Politia Rutiera avertizează toți conducătorii auto să circule cu prudență, să adapteze viteza și să respecte distanta intre vehicule.

(Rador/Alina Darie/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)