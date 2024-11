Primarul municipiului Piatra-Neamţ anunţă un program amplu de dotare cu mobilier a sălilor de clasă

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2022, 18:51



Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Andrei Carabelea, a anunţat, marţi, un program amplu de dotare cu mobilier a sălilor de clasă.

Edilul a precizat că investiţiile vor fi realizate cu fonduri de la bugetul local şi se vor adresa mai multor şcoli şi licee din Piatra-Neamţ.

‘Este o nevoie pe care o cunoşteam deja ca profesor şi ca părinte. Şi o problemă pe care am discutat-o în repetate rânduri cu directorii de şcoli şi cu reprezentanţi ai părinţilor. Anul acesta am început cu mai multe şcoli din oraş, un program de modernizare a mobilierului la clasele pregătitoare. (…) Dotarea cu mobilier nou va continua în fiecare an pentru ca în următorii patru ani să înlocuim mobilierul şcolar din toate clasele’, a precizat primarul Andrei Carabelea, într-un comunicat de presă, remis AGERPRES.

Sălile de clasă în care va fi modernizat mobilierul vor avea bănci duble reglabile şi scaune ergonomice, care se pot regla în funcţie de înălţimea copiilor.

Termenul de execuţie pentru prima etapă a programului de dotare cu mobilier nou este de două luni.

În primă fază, va fi modernizat mobilierul de la 12 clase pregătitoare din cadrul a 6 unităţi de învăţământ din oraş.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)