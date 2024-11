Primarul din Focşani va înfiinţa o nouă societate de termoficare, după ce mii de locuitori nu au apă caldă şi căldură

Publicat de Andreea Drilea, 6 noiembrie 2024, 08:29

Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a anunţat că va înfiinţa o nouă societate care să asigure agentul termic în oraş, după ce ENET SA, societatea de termoficare, a fost debranşată de furnizorul de gaze din cauza datoriilor restante, mii de abonaţi rămânând în aceste zile fără apă caldă şi căldură.

‘Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, va iniţia procedurile legale pentru înfiinţarea unei noi societăţi comerciale care să asigure producerea, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat în oraş. Societatea nou înfiinţată va prelua activitatea de producere a agentului termic de la ENET SA şi va permite asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare cu apă caldă şi căldură pentru locuitorii municipiului Focşani. Această decizie a fost luată ca urmare a problemelor financiare istorice ale ENET SA, societate care a rămas fără un contract de furnizare a gazelor naturale de la începutul lunii noiembrie. (…) Soluţia creării unui nou operator economic care să preia serviciul de furnizare a energiei termice şi a apei calde menajere este considerată de toţi experţii cea mai viabilă variantă de lucru, acest lucru fiind confirmat şi de studiile realizate’, se arată într-un comunicat de presă al primăriei.

Potrivit sursei citate, pentru reluarea în regim de urgenţă a furnizării de agent termic şi apă caldă, primarul a făcut demersuri către Guvernul României pentru obţinerea unui sprijin financiar necesar, valoarea consumului de gaze estimat pentru o lună de iarnă fiind de opt milioane de lei.

‘În urma memoriilor făcute, a fost pregătit un proiect de HG pentru alocarea de fonduri, în vederea reluării furnizării de energie termică, acest serviciu fiind unul cu un puternic impact social. Imediat cum vor fi alocaţi aceşti bani de către Guvernul României, va fi reluată furnizarea agentului termic către abonaţii la sistemul centralizat de încălzire’, se arată în comunicatul primăriei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a susţinut că este ‘o situaţie regretabilă’ şi şi-a exprimat convingerea că furnizarea agentului termic în Focşani va fi reluată în cel mai scurt timp.

‘Este o situaţie neplăcută şi regretabilă pentru focşănenii care sunt abonaţi la acest operator de utilitate publică. Am discutat de foarte multe ori în ultimele zile cu primarul municipiului Focşani pe acest subiect. Am încredere că, aşa cum îl cunosc, acesta depune toate eforturile pentru a identifica soluţiile legale şi viabile pentru ca focşănenii, copiii noştri care învaţă în instituţiile din municipiul Focşani, să beneficieze de căldură şi apă caldă într-un timp cât mai scurt. E regretabil că am ajuns într-un astfel de moment în anul 2024. Din păcate, această problemă a ENET-ului, generată acum mai bine de 12 ani, s-a tot accentuat şi nu a fost luată o măsură mult mai tranşată şi mai ales într-un moment, într-un anotimp care să permită întreruperea apei caldei şi mai ales a agentului termic’, a declarat, pentru AGERPRES, Nicuşor Halici.

Datoriile acumulate în timp, dar şi încasările mici de la abonaţi, au condus la debranşarea ENET de către furnizorul de gaze. Doar în primul semestru al anului în curs, ENET a acumulat pierderi de peste zece milioane de lei.

‘Acest lucru vine şi pe fondul încasărilor mici pe care ENET le-a înregistrat de la abonaţi, acestea nefiind suficiente pentru a achita măcar facturile curente la gazele consumate. O analiză arată faptul că doar 37% din abonaţi au plătit facturile de căldură/apă caldă către ENET SA. În aceste condiţii, doar pe primul semestru din acest an, ENET SA a înregistrat o pierdere de 10,2 milioane lei’, a transmis administraţia locală.

Anterior, pentru a preîntâmpina oprirea căldurii şi a apei calde de către ENET SA, primăria a plătit în avans subvenţia la energia termică aferentă trimestrului IV din acest an, însă sumele au fost prea mici pentru a achita întreaga cantitate de gaze naturale pentru tot sezonul rece 2024.

La finalul lunii septembrie, ENET SA avea datorii de 221,2 milioane de lei, din care 148,9 milioane de lei datoriile înscrise la masa credală. Societatea este deja în procedură de insolvenţă şi, din 2022, nu mai beneficiază de bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare, adică de alte sume de bani pe care le-ar fi putut încasa.

Societatea de termoficare ENET SA, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani, asigură încălzirea pentru aproximativ 10.000 de apartamente din oraş şi circa 240 de instituţii publice, printre care şcoli şi grădiniţe, spitalul judeţean sau căminul pentru persoane vârstnice.