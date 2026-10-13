Primarul comunei Mihălășeni pierde definitiv procesul privind încetarea mandatului

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:28

Tribunalul Botoșani a respins cererea prin care primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, a contestat încetarea mandatului. Decizia a fost pronunțată luni, 12 octombrie, și este definitivă.

Edilul a dat în judecată Instituția Prefectului, după ce, în luna iulie, prefectul județului Botoșani a emis ordinul de încetare a mandatului. Măsura a fost luată în condițiile în care primarul se afla sub control judiciar și avea interdicția de a-și exercita funcția, precum și de a intra în sediul Primăriei Mihălășeni.

Potrivit procurorilor anticorupție, Claudiu Daniel Chelariu este acuzat că ar fi pretins mită în valoare de 550 de mii de lei de la administratorul unei societăți comerciale, din care ar fi primit 500 de mii de lei. Banii ar fi fost solicitați în legătură cu efectuarea unor plăți pentru un contract de modernizare a drumurilor.

În acest dosar, asupra unor bunuri imobile ale primarului a fost instituit sechestru asigurător, în limita sumei de 500 de mii de lei.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)