Premieră la Iași: „O GRĂMADĂ”, primul spectacol de improvizație longform din oraș

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 10:35





Oleacă de impro și Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași

Prezintă, în premieră: comedia O GRĂMADĂ – primul spectacol de improvizație „longform” din Iași

Improvizația teatrală este o formă de spectacol spontan, în care întreaga piesă este inventată pe loc, pornind de la o singură sugestie primită din public. Spre deosebire de „shortform”, care presupune folosirea unor jocuri teatrale predefinite, în „longform”, actorii-improvizatori se bazează exclusiv unul pe celălalt pentru a dezvolta fiecare scenă.

Din distribuția spectacolului fac parte atât membrii fondatori ai primei trupe de improvizație teatrală din Iași din 2011, trupa IDIOT, actori și colaboratori ai Teatrului Național Iași, cât și proaspăt absolvenți ai Facultății de Teatru a UNAGE Iași.

Distribuție: Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila, Elena Bologan, Robert Agape, Roxana Moraru, Eduard Pîslariu, George Gușuleac, Andreea Ionel