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Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 10:25


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 03 – 13 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1800 m, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Începând din după-amiaza zilei de duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre nord-vest
și vor cuprinde cea mai mare parte a Moldovei. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse
vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații mixte.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, iar la munte, cu
precădere în Carpații de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.

Notă: Vremea se va răci luni (12 octombrie) în cea mai mare parte a regiunii.

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