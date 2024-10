Piscicultorii din judeţul Botoşani sunt grav afectaţi de seceta prelungită şi cer ajutorul autorităţilor

Nivelul extrem de scăzut al apei, dar şi temperaturile foarte mari au diminuat nivelul de oxigen din mediul acvatic şi au dus la moartea a câtorva tone de peşte.

Administratorii iazurilor se aşteaptă ca fenomenul să ia amploare, iar pierderile lor să fie şi mai mari.

Seceta are efecte devastatoare şi asupra faunei acvatice. În cel mai mare iaz din ţară, la Dracşani, în judeţul Botoşani, nivelul apei a scăzut atât de mult încât peştii au rămas fără oxigen şi au început să moară. Pentru a preveni o situaţie şi mai gravă, administratorul Gheorghe Nistor a fost nevoit să depopuleze acumularea şi să vândă peştele salvat.

Gheorghe Nistor: Am iaz care avea 50 de hectare şi care a rămas total pe uscat. Acolo aveam puietul. Am o altă amenajare piscicolă în care mai avem 10 – 15% din necesarul de apă. Deci apa are între 10-40 de centimetri.

În ultimii ani, din cauza secetei, ferma din Botoşani a lui Diadem Atodiresei a scăzut cu peste 150 de hectare.

Diadem Atodiresei: Sunt condiţii foarte grele pentru peşti. Ca să putem să le asigurăm oxigenul în perioada asta de caniculă am făcut valuri cu bărcile, am folosit toate motopompele din dotare, toate electropompele, toate aeratoarele, tot ce s-a putut să facem aer. Sunt nişte recorduri, până acum n-am avut niciodată 32°C în apă. Temperaturile mari au dus la proliferarea bacteriilor. Bacteriile care la rândul lor proliferează boli.

Fermierii piscicoli nu beneficiază nici de subvenţii, nici de ajutoare de la stat în cazul pierderilor masive şi nici de poliţie de asigurare a producţiei de peşte. Aceştia au trimis notificări către instituţiile statului prin care solicită derogări în situaţia declanşării unei mortalităţi în masă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)