Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Peste 205.000 de credincioși au trecut pe la baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se încheie astăzi

Peste 205.000 de credincioși au trecut pe la baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se încheie astăzi

Peste 205.000 de credincioși au trecut pe la baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se încheie astăzi

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 11:46

Astăzi se încheie pelerinajul de la Iași.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi reintrodusă în Catedrala Mitropolitană, pe măsură ce numărul credincioșilor care stau la rând să se închine va scădea.

La această oră, peste 5000 de persoane așteaptă aproximativ 3 ore să ajungă la racla depusă în baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane unde au fost așezate anul acesta și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Peste 205 de mii de pelerini s-au închinat la cei doi sfinți de la începutul pelerinajului, în urmă cu o săptămână.

Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Lucian Apopei a subliniat că pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva reprezintă o profundă lecție de solidaritate și credință: ”Poate că acum, la încheierea pelerinajului propriu zis, organizat la mijloc de octombrie, cea mai importantă întrebare nu este doar câți oameni au venit la Iași, ci ce vor lua cu ei atunci când se vor întoarce acasă. Pentru că pelerinajul nu ar trebui să se termine la raclă, ci să continui acolo de unde fiecare dintre noi am venit. Dacă ne întoarcem acasă puțin mai buni, mai împăcați și mai aproape de Dumnezeu, atunci pelerinajul și-a împlinit rostul.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
48 de percheziții domiciliare, privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare
Prim plan joi, 15 octombrie 2026, 08:55

48 de percheziții domiciliare, privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare

Astăzi, 15 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de...

48 de percheziții domiciliare, privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare
MApN: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Şerpilor; una dintre ele a pătruns în spaţiul naţional
Prim plan joi, 15 octombrie 2026, 07:57

MApN: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Şerpilor; una dintre ele a pătruns în spaţiul naţional

Un grup de drone a fost detectat de radarele MApN în noaptea de miercuri spre joi în apropierea Insulei Şerpilor, una dintre ele intrând timp de...

MApN: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Şerpilor; una dintre ele a pătruns în spaţiul naţional
Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri
Prim plan joi, 15 octombrie 2026, 06:41

Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Partidul...

Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri
(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve
Prim plan joi, 15 octombrie 2026, 06:35

(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve

Două eleve de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău ar fi fost lovite de bucăți de tencuială desprinse din tavanul unei săli...

(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve
Prim plan joi, 15 octombrie 2026, 06:26

Pelerinajul Sfintei Parascheva se încheie astăzi, după ce aproape 200.000 de credincioși s-au închinat la moaște

Peste 28.000 de credincioși au participat ieri la Iași, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Slujba a fost oficiată...

Pelerinajul Sfintei Parascheva se încheie astăzi, după ce aproape 200.000 de credincioși s-au închinat la moaște
Prim plan miercuri, 14 octombrie 2026, 23:16

(AUDIO) Radio România Iași, premiată pentru excelență în mass-media la Seara Valorilor

Radio România Iași a primit premiul pentru „Excelență în mass-media” în cadrul galei Seara Valorilor, eveniment organizat de Primăria...

(AUDIO) Radio România Iași, premiată pentru excelență în mass-media la Seara Valorilor
Prim plan miercuri, 14 octombrie 2026, 15:19

(FOTO/AUDIO) Bruxelles: Regiunea Nord-Est a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027

Regiunea Nord-Est a primit astăzi, la Bruxelles, titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027. Distincția a fost decernată în...

(FOTO/AUDIO) Bruxelles: Regiunea Nord-Est a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027
Prim plan miercuri, 14 octombrie 2026, 12:38

(AUDIO/FOTO) Zece elevi și studenți, premiați de Hramul Sfintei Parascheva pentru rezultatele la învățătură

  Zece elevi și studenți, beneficiari ai burselor de merit oferite de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, au fost premiați astăzi, după...

(AUDIO/FOTO) Zece elevi și studenți, premiați de Hramul Sfintei Parascheva pentru rezultatele la învățătură