Peste 205.000 de credincioși au trecut pe la baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se încheie astăzi

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 11:46

Astăzi se încheie pelerinajul de la Iași.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi reintrodusă în Catedrala Mitropolitană, pe măsură ce numărul credincioșilor care stau la rând să se închine va scădea.

La această oră, peste 5000 de persoane așteaptă aproximativ 3 ore să ajungă la racla depusă în baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane unde au fost așezate anul acesta și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Peste 205 de mii de pelerini s-au închinat la cei doi sfinți de la începutul pelerinajului, în urmă cu o săptămână.

Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Lucian Apopei a subliniat că pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva reprezintă o profundă lecție de solidaritate și credință: ”Poate că acum, la încheierea pelerinajului propriu zis, organizat la mijloc de octombrie, cea mai importantă întrebare nu este doar câți oameni au venit la Iași, ci ce vor lua cu ei atunci când se vor întoarce acasă. Pentru că pelerinajul nu ar trebui să se termine la raclă, ci să continui acolo de unde fiecare dintre noi am venit. Dacă ne întoarcem acasă puțin mai buni, mai împăcați și mai aproape de Dumnezeu, atunci pelerinajul și-a împlinit rostul.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)