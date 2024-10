Pe 5 octombrie, de Ziua Educației, Salvați Copiii Iași lansează proiectul Școala Mobilă – Educație pentru copiii defavorizați

Publicat de gabrielarotaru, 4 octombrie 2023, 11:26

Pe 5 octombrie, de Ziua Educației, Salvați Copiii Iași lansează proiectul Școala Mobilă – Educație pentru copiii defavorizați. 400 de copii din medii defavorizate vor beneficia de 500 de ore de activități educative prin Școala Mobilă anual.

Pentru că fiecare copil merită șansa de a învăța și de a-și îndeplini potențialul, proiectul ne invită pe fiecare dintre noi să-i susținem. Un gest simplu poate avea un impact enorm în educația lor: trimite textul „STUDII” la numărul 8864 și ajută Școala Mobilă cu 4 euro lunar*.

Rezumat

Școala Mobilă este un instrument educațional care oferă educație non-formală copiilor care au foarte puțin acces la educație. Acești copii trăiesc fie în zone izolate, fie în comunități care se confruntă cu sărăcie extremă. Problemele cu care se confruntă familiile lor îi împiedică să meargă la școală și îi determină să înceapă să lucreze de la vârste foarte fragede pentru a-și ajuta familiile. Pentru unii dintre ei, timpul petrecut în activitățile Școlii Mobile este singurul moment în care se pot comporta cu adevărat ca niște copii. Susține Școala Mobilă și trimite un SMS cu textul „STUDII” la numărul 8864. Donezi, astfel, 4 euro lunar.

Context

Regiunea de Nord-Est a României, este cea mai săracă regiune din UE, iar copiii sunt cei mai afectați de această situație: unu din patru copii trăiește la limita sărăciei (Eurostat, Children at risk of poverty or social exclusion, September 2022). În comunitățile defavorizate din oraș, educația nu este o prioritate, ci supraviețuirea de zi cu zi. Copiii adesea nu pot merge la școală, fie pentru că familia nu îi poate susține, fie pentru că sunt implicați în asigurarea veniturilor familiei. Astfel, mulți copii care trăiesc aici au un nivel foarte scăzut de educație.

Soluție

Școala Mobilă este un instrument educațional care permite organizarea de activități educative direct în comunitate. Este un sistem pe patru roți, cu planșe extensibile pe care putem atașa diferite panouri pe teme precum alfabetizarea, matematica, educația în domeniul sănătății, emoțiile, terapia creativă etc. Copiii din comunitățile defavorizate au șansa de a-și dezvolta abilitățile și de a-și crește stima de sine, astfel încât să poată merge (înapoi) la școală.

Prin fiecare donație cu textul „STUDII” la numărul scurt 8864, 4 euro lunar, creăm un mediu educațional mobil, o școală itinerantă care hrănește visele copiilor și deschide calea spre cunoaștere. Copiii își descoperă talentele, își construiesc încrederea în sine și se simt prețuiți și iubiți. Ei devin eroii propriilor vieți, depășind obstacolele și îmbrățișând oportunitățile pe care educația le aduce. Fiecare lecție devine o poveste captivantă, fiecare exercițiu devine o provocare, iar fiecare întâlnire devine o amintire prețioasă care le înseninează ziua.

Dar Școala Mobilă nu se oprește doar la educație. Ea construiește punți între comunități, promovând înțelegerea și prietenia între copiii defavorizați și cei din comunitate. Aceasta cultivă spiritul de solidaritate și încurajează schimbul cultural, creând astfel o societate mai incluzivă și mai armonioasă.

„Școala Mobilă este o sursă de speranță pentru copiii care trăiesc în sărăcie și marginalizare, pentru că educația este un drept fundamental al fiecărui copil și o forță puternică care poate schimba destine și să dezvolte comunități întregi. Fiecare copil are nevoie de o educație. Doneaza 4 euro lunar prin SMS la 8864, cu textul „STUDII” și adu școala la copiii care au cea mai mare nevoie.” – Andrei Crăciun, Coordonator Școala Mobilă, Salvați Copiii Iași.

De peste 30 de ani, Salvați Copiii Iași țese o lume mai bună, mai sigură și mai veselă pentru copiii care se îndreaptă către noi atunci când se află într-o situație vulnerabilă. În 2023, 1.357 de copii sunt susținuți prin proiecte de sănătate, educație și protecție, dintre care 270 beneficiază zilnic de educație în cele 4 centre educaționale ale asociației din Iași.

În această călătorie, au venit lângă noi instituții, companii, OAMENI. Le mulțumim tuturor în numele copiilor pentru care ajutorul oferit înseamnă un viitor mai senin.

*Valoarea Donaţiei este de 4 Euro/lună. Suma alocată cauzei este de 4 Euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange România, Telekom România Mobile şi Vodafone România. Poți opri donația lunară cu text „STUDII STOP” la nr. 8864. Info la tel 0731834729. (Comunicat Salvati Copiii Iasi /FOTO salvaticopiii-iasi.ro)