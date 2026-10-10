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Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 08:59

În cadrul Festivalului Sacrum, a cărui primă ediție se desfășoară la Iași pe parcursul lunii octombrie 2026, la Palatul Culturii va fi expusă lucrarea „Adormirea Maicii Domnului”, realizată de Sf. Părinte Arsenie Boca.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, ora 18.00, în spațiul Muzeului de Artă. Curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, expoziția este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului și Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus.

Personalitatea Sfântului Părinte Arsenie Boca este uriașă, iar moștenirea sa este pe măsură. Alături de cuvintele sale, părintele Arsenie ne-a lăsat și câteva icoane.

După studiul teologiei, Părintele Arsenie Boca a urmat studiile la Facultatea de Belle Arte din București și a pictat mai multe icoane și biserici. Tuns în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu în primăvara anului 1940 și hirotonit preot în 1942, Părintele Arsenie s-a ocupat de amenajarea mănăstirii. În perioada sa de la Sâmbăta de Sus, a pictat și Epitaful Adormirii Maicii Domnului, hramul principal al mănăstirii.

În cadrul expoziției va fi expusă, în premieră, această icoană-epitaf care este inedită și prin reprezentarea spațiului geografic în care este amplasată scena Adormirii Maicii Domnului, și anume Țara Făgărașului, la poalele Munților Făgăraș.

Expoziția poate fi vizitată până pe 30 octombrie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00, cu bilet de expoziție temporară: 14 lei – adulți/ 7 lei – pensionari/ 3,50 lei – elevi, studenți.

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