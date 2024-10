Opera eminesciană, promovată în baza unui parteneriat între Memorialul Ipotești și Ministerul Afacerilor Externe

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipoteşti va încheia un acord de parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea promovării operei eminesciene şi a culturii române.

Prima acțiune de amploare care va fi realizată în cadrul acestui acord va avea loc cu ocazia Zilei Culturii Naționale, ce va fi sărbătorită pe 15 ianuarie.

Gina Poenaru are amănunte: În cadrul parteneriatului, Ministerul Afacerilor Externe va sprijini, inclusiv prin misiunile diplomatice și oficiile consulare, proiectele comune derulate în țară sau în străinătate, cu participarea reprezentanților diplomației române și ai Memorialului Ipotești. De asemenea, vor fi promovate inițiativele și proiectele Memorialului, care vin în susținerea relaționării cu diaspora română, precum și a activității de cercetare-documentare și constituirii unui fond de suport pentru expertiza diplomației cultural-științifice. Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipotești este membru al „Platformei dedicate cooperărilor diasporei academice și de excelență cu mediile instituționale și profesionale din România”. Platforma a fost construită de Ambasada României la Berlin, alături de membri ai diasporei academice și cu participarea Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, precum și a Asociației de IT Citizen Next, în cadrul unui Consorțiu partenerial.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)