O echipă din Iași participă la finala unei competiţii care sprijină cercetarea dedicată dezvoltării inimii artificiale

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2023, 18:56

O echipă din România participă la sfârşitul acestei săptămâni la finala unei competiţii internaţionale, care-şi propune să încurajeze şi să sprijine cercetarea dedicată dezvoltării inimii artificiale.

Proiectul MAVIS, al Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, s-a calificat alături de alte şapte echipe de cercetători din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Suedia, Egipt, Australia şi Noua Zeelandă şi porneşte mâine spre Dallas, Texas, în Statele Unite, unde are loc evenimentul de tip Hackathon în care sunt prezentate finalistele.

Coordonatorul echipei din Iaşi, doctor în ştiinţe medicale Alexandru Pleşoianu, spune că spre sfârşitul acestui an vor începe testele pre-clinice pentru inima artificială la care lucrează alături de câteva zeci de studenţi, tehnicieni şi medici.

Alexandru Pleşoianu: Am plecat de la probleme, ce probleme au inimile artificiale actuale şi anume, durabilitatea scăzută, câteva luni până la doi ani, inimile actuale şi noi am făcut un concept pentru a putea funcţiona peste zece ani, efectele secundare, precum infecţiile, una dintre principalele cauze de scăderea a calităţii vieţii şi de deces. Noi reducem spre zero riscul de apariţie al acestor efecte alimentând wireless dispozitivul şi accesibilitatea. În momentul acesta, toate inimile, cele disponibile, sunt de o dimensiune atât de mare încât este inaccesibilă pentru copii, pentru că nu încape în spaţiul toracic, cât şi pentru persoanele de talie mai mică. Pentru femei în general este o problemă să poată să beneficieze de acestă terapie, iar noi am redus dimensiunile, am miniaturizat şi poate fi implantată de la copil până la adulţi de talie mare.

Inima artificială dezvoltată la Iaşi ar putea intra în teste clinice peste aproximativ cinci ani, iar termenul estimat pentru a deveni gata de utilizare este de aproximativ zece ani, mai spune Alexandru Pleşoianu de la Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi.

