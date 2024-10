Neamţ: Poliţiştii au întocmit două dosare penale în urma prăbuşirii podului de la Luţca

Publicat de gabrielarotaru, 9 iunie 2022, 18:09

Poliţiştii din Neamţ au întocmit două dosare penale în urma prăbuşirii podului de la Luţca, de pe Drumul Județean 207 A.

‘Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Neamţ s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii, cu exactitate, a modalităţii de realizare a reabilitării podului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. De asemenea, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Roman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă‘, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu.

Astăzi, în jurul orei 14,00, podul care traversează râul Siret pe DJ 207 A, dintre localităţile Luţca şi Sagna, s-a prăbuşit în timp ce pe el rulau un autocamion cu nisip şi o autoutilitară.

Şoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, fiind scos din maşină de martori şi transportat la spital cu o ambulanţă.

Circulaţia rutieră este blocată, iar traficul a fost deviat pe DN 15 D Roman – Gâdinţi.

Podul a fost reabilitat printr-un proiect în valoare de 7 milioane lei, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, lucrările fiind atribuite unei firme din municipiul Roman. Acesta a fost redeschis traficului rutier în 13 noiembrie 2021. (Agerpres/ FOTO ISU NT)