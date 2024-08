Neamţ: Activitatea cu publicul la serviciul de înmatriculări, suspendată din cauza COVID-19

Institutia Prefectului Judetului Neamt a emis un ordin de prelungire a hotararii prin care se suspenda activitatea pe linia de înmatriculare vehicule din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ.

Hotararea are la baza situatia neplatuta in care personalul de la acest birou a fost diagnosticat pozitiv cu COVID 19, unii angajati se afla internati in spital, iar altii in carantina. Activitatea la ”Permise de Conducere” nu este perturbata.

” Activitatea de suspendare temporară se prelungește pentru perioada 22 martie – 26 martie 2021 atât pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Municipiul Piatra Neamț, cât și la ghișeul deschis la sediul Poliției Municipiului Roman”. Activitatea a fost suspendata pe 15 martie 2021.

INFO:

Conform legislatiei privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, pentru permise de conducere, autorizații de circulație provizorie și documente eliberate in condițiile art 4 alin.(3) din OMAI 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie și art.4 alin.(2) din OMAI 123/2013 privind condițiile de eliberare a permisului de conducere(…) expirate în această perioadă. In cazul autorizației de circulație provizorie, valabilitatea se menține doar pentru autovehiculele care dețin asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație în termen de valabilitate.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO arhivă)