Ministrul Sănătăţii, despre criza de medici în România: Este un fenomen pentru anumite tipuri de specialităţi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Botoşani, că există o criză naţională de medici pentru anumite specialităţi, printre care şi cele de medicină de urgenţă şi medicină de familie.

În ceea ce priveşte medicina primară, corpul medical este îmbătrânit, iar sute de localităţi nu au medic.

Sunt probleme în domeniul sănătăţii şi în Bacău. Chiar dacă în luna februarie, în municipiul Oneşti, a fost inaungurat un nou sediu al Serviciului de Ambulanţă din oraş, numărul personalului de urgenţă din judeţul Bacău, cât şi numărul de salvări este sub media naţională, după cum precizează managerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Aura Creţu:

Aura Creţu: Dacă vorbim la modul general, numărul de personal în continuare este redus, chiar dacă noi am beneficiat de 17 posturi suplimentare odată cu începerea pandemiei. Chiar și așa, un calcul pe care noi l-am făcut în ultimii 5 ani de zile – am avut în fiecare zi a anului 7 echipaje care au fost în gardă, care au fost în activitate suplimentară, adică 14 oameni zilnic, 5 ani de zile, în fiecare zi să fie nevoie de această intervenție. E clar că există un deficit de personal care trebuie să fie acoperit în viitorul apropiat, iar în ceea ce privește mașinile, pe perioada pandemiei, nu am primit autosanitare noi care să fie înlocuite. Sperăm ca în perioada imediat următoare să se demareze proceduri pentru a fi înlocuite în această perioadă. Autosanitarele au mers foarte mult, au trebuit să facă dezinfecție. La momentul acesta, avem 6 autosanitare care au peste un milion de kilometri – una din ele are deja 200.000 de kilometri, celelalte – jumătate din ele depășind 600.000 de kilometri, dar vreau să fac o precizare – că într-un an de zile, o ambulanță poate să facă aproape 200 de mii – avem ambulanțe care fac și 250.000 de kilometri într-un an.

[su_spacer]

[su_spacer]

(AGERPRES/Radio Iași – Gabriel Pop/Foto radioiasi.ro)