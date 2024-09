Ministrul Mediului: Susţin fără echivoc toate proiectele de infrastructură pe care le are azi Moldova

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat joi că susţine fără echivoc toate proiectele de infrastructură pe care le are Moldova şi, în ceea ce priveşte problemele de mediu, împreună cu echipa de la minister, va face tot posibilul ca aceste proiecte să nu fie blocate sau să stagneze.

‘E o chestiune care este dureroasa pentru noi toţi cei din Moldova, pentru că ani la rândul am considerat cu toţii că infrastructura din Moldova merită mai mult şi sper ca în viitorul apropiat să facem acest lucru împreună. Dacă aţi văzut acea statistică venită de la Comisie, avem cred că azi în regiunea noastră cele mai multe decese provocate de accidentele rutiere. Dacă suprapunem această hartă a accidentelor peste infrastructura noastră, vom vedea că este printre principalele cauze. Şi ca deputat şi ca ministru susţin fără echivoc toate proiectele de infrastructură pe care le are azi Moldova, fie că vorbim de A8, de A13 sau de A7, pentru că sunt vitale toate pentru dezvoltarea regiunii noastre. De aceea, eu personal susţin fără echivoc şi consider strategice Autostrada Unirii, Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, care mi se pare vitală pentru dezvoltarea Moldovei, dar sunt şi semnatar pentru A13 Braşov-Bacău, cum este aproape la fel de importantă A7 de la Siret, Suceava, spre Bucureşti‘, a spus Alexe la o conferinţă online privind eficienţa alternativelor de transport rutier pe axa Est-Vest, organizată de Afaceri.ro.

Ministrul a precizat că săptămâna trecută a avut loc o nouă întâlnire cu cei implicaţi în aceste proiecte pentru a se asigura că ‘nu vom rămâne blocaţi’ în birocraţie atunci când vine vorba de reglementările de Mediu.

‘Guvernul din care fac parte a reuşit într-un termen foarte scurt să meargă mai departe cu toate aceste proiecte de infrastructură pentru că, indiferent cine va veni la guvernare, important este ca tot ce s-a făcut până acum pentru aceste proiecte să fie dus mai departe. În ceea ce priveşte problemele de mediu, am avut săptămâna trecută a doua întâlnire la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu cei de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu cei de la ariile protejate, cu cei de la CNAIR, pentru a ne asigura că nu vom rămâne blocaţi în această birocraţie a statului român atunci când vine vorba de reglementările de mediu care trebuie respectate. Fie că vorbim de centura Bacău, fie că vorbim de A13, de A7 sau A8, vreau să cred că împreună cu echipa de la Ministerul Mediului vom urgenta tot ceea ce va ţine de noi pentru a reuşi să facem posibil ca aceste proiecte să nu fie blocate sau să stagneze‘, a explicat Costel Alexe.

Acesta a subliniat referitor la autostrada A8 că este în prezent pe circuit, în avizare interministerială, o Ordonanţă de Urgenţă prin care autostrada să fie trecută ca proiect de importanţă şi siguranţă naţională, ‘tocmai ca să nu rămânem blocaţi’ şi dezvoltarea acestui proiect vital pentru Europa să fie accelerată.

