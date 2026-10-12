Mii de pelerini așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 11:23 / actualizat: 12 octombrie 2026, 12:26

UPDATE ora 11:22 – Peste 129.500 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

În prezent, 15.500 mii de persoane așteaptă aproximativ 3-4 ore la un rând ce se întinde pe mai mult de 3 km, pentru a ajunge la baldachin.

UPDATE ora 8:30 – Peste 128 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

În prezent, 14 mii de persoane așteaptă aproximativ 8 ore la un rând ce se întinde pe mai mult de 4 km, pentru a ajunge la baldachin.

Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină în sute de cazuri medicale, dintre care peste 30 au necesitat transportul la spital.

Pelerinajul se va desfășura până pe 15 octombrie.

Peste 125.000 mii de credincioşi s-au închinat deja la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la care aşteaptă mai bine de 6500 de persoane, timpul estimat fiind de 5 ore.

În această dimineață, la ora 7:00, rândul de oameni de întinde pe aproximativ 3 kilometri.

Pe cele două splaiuri ale Bahlului nu mai sunt pelerini și circulația auto este deschisă.

De la începutul pelerinajului, 950 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 39 au fost transportate la spital.

Radio Iași/FOTO radioiasi.ro