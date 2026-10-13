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Mii de credincioși înfruntă ploaia pentru a ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Mii de credincioși înfruntă ploaia pentru a ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 11:38

UPDATE ora 11:30 – Peste 7000 de pelerini așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamțului.

Rândul de credincioși se întinde pe 3 km, iar timpul estimat de așteptare este de 3-4 ore.

De la debutul pelerinajului, peste 148.000 de oameni s-au închinat la racla cu sfintele moaște.

UPDATEAproape 2.000 de pelerini stau, la ora 8:30 la rând pentru a ajunge la baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul de credincioși se întinde pe un kilometru, iar timpul estimat de așteptare este de 1-2 ore.

De la debutul pelerinajului, peste 145.000 de oameni s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamțului.

Aproape 3.000 de pelerini stau, la ora 7:00 la rând pentru a ajunge la baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul de credincioși se întinde pe un kilometru, iar timpul estimat de așteptare este de două ore.

În cele 5 zile de la debutul pelerinajului, peste 143 de mii de oameni s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamțului.

Ploaia și vremea mohorâtă nu au reprezentat un impediment pentru credincioși, ne spune preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor: ”Observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu-i impiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Mitropolitană din Iași. Numărul celor care sosesc la Iași rămâne impresionant.”

Efortul prelungit și-a spus însă cuvântul. Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină în 980 de cazuri medicale, dintre care 40 au necesitat transportul la spital.

Pelerinajul de la Iași se va desfășura până pe 15 octombrie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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