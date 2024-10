Marcel Ciolacu: În acest moment, priorităţile Companiei Naţionale de Investiţii sunt campusurile universitare

Prioritățile Companiei Naționale de Investiții se vor concentra pe proiectele campusurilor universitare, a mai declarat, astăzi, la Iași, premierul Marcel Ciolacu, în urma unei întrevederi cu rectorul Universității Tehnice ”Gheroghe Asachi”, Dan Cașcaval și cu studenți din anul II de la Politehnica ieșeană.

În urma discuțiilor purtate a reieșit că locurile de cazare în cămine sunt insuficiente, iar în acest an, aproximativ 500 de studenți au fost nevoiți să își caute gazde: ”Deja am aprobat la Constanța, în ședința trecută de Guvern, am aflat că și domnul rector are depus un proiect pentru că anul acesta au respins vreo 500 de studenți care doreau să stea la cămine. Eu cred că e o abordare corectă dacă vrem să avem viitor.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)