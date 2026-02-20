La Bacău au fost confiscaţi peste 200 de metri cubi de material lemnos

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 07:27

Peste 200 de metri cubi de lemne, în valoare de aproximativ 65.000 de lei, au fost confiscate la Bacău în urma controalelor efectuate de Garda Forestieră, împreună cu Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol şi Poliţia Economică.

Au fost verificate două depozite de materiale lemnoase, două ocoale silvice şi şase exploatări forestiere, precum şi linii de transport de materiale lemnoase – a precizat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău, Cătălina Creţu.

Cătălina Creţu: În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat o infracţiune flagrantă de introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului în scopul de a fi utilizate în vederea procedurii de consecinţe juridice. De asemenea, au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului silvic, în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea faptică şi valorică a unui volum total de peste 200 de metri cubi de material lemnos, în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei.

Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro