Intervenţii pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost în municipiile Botoşani şi Dorohoi

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 11:53

Pompierii, împreună cu jandarmii şi poliţiştii locali, au identificat noaptea trecută persoanele fără adăpost expuse temperaturilor scăzute în municipiile Botoşani şi Dorohoi.

Au fost verificate toate zonele cunoscute ca fiind frecventate de oamenii străzii, inclusiv clădirile dezafectate, fiind găsite cinci persoane.

Două dintre acestea au refuzat sprijinul oferit de autorităţi, iar trei au fost transportate de echipajele SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Botoşani la unităţi de cazare după evaluarea stării de sănătate.

Acţiunile de patrulare vor continua şi în nopţile următoare. Cetăţenii care cunosc sau întâlnesc astfel de persoane sunt rugaţi să anunţe autorităţile.

În sezonul rece, vulnerabile sunt şi persoanele vârstnice care locuiesc singure, iar cei apropiaţi lor sunt sfătuiţi să le viziteze sau să le contacteze telefonic. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO ISU BT)

