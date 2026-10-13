Începe furnizarea căldurii în Bacău: Thermoenergy porneşte încălzirea de astăzi

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 11:01

Locuitorii din municipiul Bacău racordaţi la sistemul centralizat vor avea căldură în calorifere începând de astăzi, pe fondul prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie care indică scăderea temperaturilor medii nocturne.

Potrivit Thermoenergy, decizia este justificată prin îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare, care prevăd începerea sezonului de încălzire după înregistrarea a trei nopţi consecutive cu temperaturi medii de 10 grade Celsius sau mai coborâte în intervalul orar 20:00-06:00.

Operatorul le solicită consumatorilor să verifice instalaţiile interioare şi să se asigure că eventualele lucrări din locuinţe sunt finalizate, pentru a evita riscul de inundaţie în apartamente sau în subsolurile blocurilor odată cu încărcarea reţelei cu agent termic.

Totodată, asociaţiile de proprietari au obligaţia legală de a se asigura că instalaţiile proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare optimă de funcţionare.

Radio România Bacău/FOTO AI