Începe a 8-a ediție de Les Films de Cannes à Iași. Filmele vor fi prezentate de Irina-Margareta Nistor

Publicat de gabrielarotaru, 25 octombrie 2024, 06:52

Între 25 și 27 octombrie, Cinema Ateneu din Iași va găzdui o nouă ediție a festivalului Les Films de Cannes à Iași, iar cinefilii au ocazia de a viziona o selecție impresionantă de filme premiate la Cannes 2024.

Printre proiecțiile de referință se numără „Anora” (Palme d’Or), „All We Imagine as Light” (Grand Prix) și „Emilia Perez” (Premiul Juriului). Ediția va debuta cu „Dahomey”, documentarul câștigător al Ursului de Aur la Berlinale. Programul include și proiecția fimului „Megalopolis”, mult așteptata producție al lui Francis Ford Coppola.

Toate filmele vor fi prezentate de criticul de film Irina-Margareta Nistor.

Programul evenimentelor:

Vineri, 25 octombrie 2024

18:30 – Dahomey – Dahomey – (regia Mati Diop) – PREMIERĂ

20:30 – Emilia Perez – Emilia Perez – (regia Jacques Audiard) – PREMIERĂ

Sâmbătă, 26 octombrie 2024

15:00 – Diamant brut – Wild Diamond – (regia Agathe Riedinger) – PREMIERĂ

17:30 – Megalopolis – Megalopolis – (regia Francis Ford Coppola) – PREMIERĂ

20:30 – Grand Tour – Grand Tour – (regia Miguel Gomes) – PREMIERĂ

Duminică, 27 octombrie 2024

15:00 – Bird – Bird – (regia Andrea Arnold) – PREMIERĂ

17:30 – Anora – Anora – (regia Sean Baker) – PREMIERĂ

20:30 – All We Imagine as Light – (regia Payal Kapadia) – PREMIERĂ