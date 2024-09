În judeţul Vrancea, hectare întregi de porumb sunt fără rod

Douăzeci de judeţe din ţară sunt afectate de seceta severă.

Asta înseamnă 150.000 de hectare de culturi agricole distruse. Nici sistemele de irigaţii, acolo unde există, nu funcţionează la parametri optimi, pentru că nivelul apelor din care se alimentează este în scădere. În lipsa apei din sol şi fără precipitaţii, principalele culturi de cereale au de suferit.

Şi în judeţul Vrancea fermierii spun că hectare întregi de porumb sunt fără rod, culturile urmând să fie folosite drept furaj pentru animale.

Fermierii vrânceni trec prin cel mai dificil an agricol din ultima perioadă, fiind raportate calamităţi pe mai bine de o treime din întreaga suprafaţă arabilă a judeţului, cel puţin până acum, pentru că la culturile de toamnă cei care au înregistrat pierderi pot anunţa autorităţile până pe 1 august, în timp ce pentru culturile însămânţate în primăvară termenul limită este de 15 noiembrie. Cu recolte de sub o tonă la hectar pentru grâu, pierderile estimate sunt de 70-80% faţă de un an agricol normal, dar în cazul porumbului situaţia este şi mai gravă. Din cele aproape 50.000 de hectare cultivate cu porumb în judeţ, doar câteva sute de hectare care au beneficiat de irigaţii au rod, în timp ce mare parte din cultura afectată ar mai putea fi folosită doar ca furaj, masa verde tocată şi eventual însilozată. Nici floarea-soarelui nu a suportat mai bine condiţiile austere din acest an, fiind puţine suprafeţe unde planta să nu fi avut de suferit. După ce vor fi centralizate toate suprafeţele afectate până la finalul lunii august, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă urmează să transmită către Ministerul Agriculturii întreaga situaţie, urmând ca acesta să decidă atât modul, cât şi valoarea despăgubirilor acordate. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)