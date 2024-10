În judeţul Vaslui a crescut numărul de accidente rutiere în care sunt implicaţi copiii

Publicat de gabrielarotaru, 25 iunie 2023, 10:20

Poliţiştii din Vaslui au intensificat verificările pe şosele, după ce mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.

În cele mai multe cazuri, cei mici nu erau aşezaţi în scaune speciale sau nu purtau centura de siguranţă.

Numai în ultima săptămână, la Vaslui au avut loc două accidente rutiere grave, în care au fost implicaţi copiii care şi-au pierdut viaţa.

Într-unul dintre ele, un copil de 5 ani din Murgeni a decedat întrucât în urma impactului a fost proiectat în exteriorul vehiculului pentru că nu avea nicio măsură de protecţie, nu avea scaun special sau centură de siguranţă. Poliţiştii rutieri atrag atenţia asupra acestui fapt, întrucât mulţi părinţi procedează în acest fel, punându-şi copiii în pericol. Şoferii din Vaslui recunosc faptul că nici măcar ei nu folosesc întotdeauna centura de siguranţă.

-: De fiecare dată uit s-o pun, adică nu că uit, am obişnuinţa să n-o pun, dar problema e că nu s-a întâmplat să mă oprească pentru centura de siguranţă. Urci în maşină, eşti grăbit, uiţi să o mai pui, când vezi poliţia, atunci o tragi şi o pui, că dacă nu ai vedea maşina de poliţie în faţă, nu îţi pui centura.

Un alt accident rutier grav, în care a fost implicat un copil, este cel care s-a petrecut în suburbia Gura Bustei. O fetiţă care se afla pe o bicicletă a fost lovită de o maşină, iar şoferul, care nu avea nici permis de conducere, a fugit de la locul faptei. Medicii Spitalului ‘Sfânta Maria’ din Iaşi nu au putut să o salveze pe micuţă, dar familia a fost de acord cu donarea de organe. Până şi medicii Spitalului ‘Sfânta Maria’ din Iaşi atrag atenţia asupra faptului că numărul de accidente rutiere în care sunt implicaţi copiii a crescut pe raza judeţului Vaslui. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)