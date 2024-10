IAȘI: Târg de Cariere (18 – 19 martie)

Îndrăznește, hai la Târgul de Cariere, 6 evenimente de recrutare, în șase orașe

Semne bune anul are pentru angajatori și cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, a unor sfaturi de carieră sau dezvoltare profesională. După trei ediții online și una hibrid, Târgul de Cariere își deschide porțile offline și face posibilă întâlnirea față în față între reprezentanți ai companiilor și candidați, în 6 orașe: Iași (18-19 martie), Cluj (23-24 martie), Sibiu (29-30 martie), Brașov (1-2 aprilie), Oradea (7 mai) și Târgu-Mureș (10 mai).

Cei doi ani de pandemie ne-au demonstrat că relațiile interumane sunt o prioritate pentru noi. Într-o perioadă dificilă, în care oamenii sunt în căutarea echilibrului, stabilității și siguranței, întâlnirile interactive sunt cele mai potrivite pentru identificarea rapidă a compatibilității profesionale, dintre angajat și angajator. Evenimentele Târgul de Cariere, derulate în această primăvară sub motto-ul #primulpas, marchează reîntoarcerea la evenimentele în format fizic și te invită să faci primul pas spre angajare, să participi la întâlnirile programate din martie până în mai 2022.

Un brand de angajator puternic diferenţiază semnificativ o companie de alta și este important pentru atragerea şi reţinerea de talente, aflate în căutarea de noi oportunităţi profesionale. HR-ul, ca partener intern strategic, are un rol esențial în procesul de cristalizare, întreținere și comunicare a brandului de angajator, ca instrument care contribuie la succesul pe termen lung al companiei.

Târgul de Cariere oferă, an de an, o experiență plină de sens actorilor de pe piața muncii, posibilitatea de a-și pune în aplicare strategiile de employer branding și de a atrage candidați cât mai valoroși. La ediția de primăvară, companii din sectoare multiple te așteaptă să-ți împărtășească oportunități profesionale, iar tu vei avea ocazia să descoperi cine și ce se află dincolo de fiecare afacere, domeniile în care se vor face cele mai multe angajări, preferințele angajatorilor pentru anul în curs, informații despre beneficiile extrasalariale în trend, cele mai căutate abilități sau provocările pe care le ridică procesul de recrutare.

Organizatorii sunt echipați cu soluții adaptabile pentru orice fel de situații și oferă opțiuni viabile companiilor care nu au posibilitatea de a participa la evenimentul în format fizic, acestea având ocazia să experimenteze variante de participare hibrid sau online.

Ce îți rezervă Târgul de Cariere în această primăvară?

• peste 200 de companii participante, din diverse industrii, cu joburi full time, part-time, project based, remote/hybrid/on-site, internships, preponderente în domeniile: achiziții, contabilitate, financiar, bancar, comerț, retail, resurse umane, recrutare, automotive, IT, programare, inginerie, automatizări, producție, confecții metalice, suport și relații clienți, marketing, sales și altele;

• livestream din studioul mobil poziționat în sala în care are loc evenimentul din fiecare oraș: interviuri cu reprezentanți ai companiilor sau prezentări ale colaboratorilor difuzate pe canalele de Facebook, LinkedIn, YouTube și pe targuldecariere.ro;

• promovarea tuturor locurilor de muncă, cu posibilitate de aplicare pe baza unui click, în urma contului creat înainte, în timpul, dar și după evenimentul din fiecare oraș pe platforma targuldecariere.ro.

Anul 2022 a debutat cu o intensitate record pentru piața muncii. Doar în luna ianuarie, pe eJobs.ro, s-au publicat peste 37.000 de joburi, în creștere cu 61% față de ianuarie 2021 și chiar cu 29% mai multe față de ianuarie 2020, când nici nu începuse pandemia. E cert că urmează o perioadă intensă pentru piața muncii și că puține lucruri vor mai sta în calea angajărilor”, a spus Bogdan Badea, CEO eJobs, liderul pieței de recrutare din România, care se alătură și anul acesta Târgului de Cariere.

Târgul de Cariere a împlinit anul acesta 16 ani de activitate și este cea mai mare rețea de evenimente de carieră din Republica Moldova și România, reunind sute de angajatori și mii de candidați de două ori pe an, în sezonul de primăvară și cel de toamnă. Din 2006, de la primul eveniment și până în prezent, Târgul de Cariere a devenit cea mai răspândită soluție de recrutare selectivă și a avut un rol esențial în formarea pozitivă a pieței muncii. De fiecare dată, a contribuit la dezvoltarea de competențe, descoperirea de talente și a șanselor de angajare pentru acestea. (Radio Iași/ Comunicat Târgul de Cariere/ FOTO targuldecariere.ro)