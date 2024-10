Iaşi: Tânăr reţinut de DIICOT pentru trafic de minori; un al doilea inculpat, minor, sub control judiciar

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reţinut de procurorii DIICOT Iaşi sub acuzaţia de trafic de minori, iar un alt inculpat, minor, a fost pus sub control judiciar sub aceeaşi acuzaţie, potrivit unui comunicat de presă remis, joi, AGERPRES, de către DIICOT.

‘În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu sfârşitul lunii noiembrie 2019, cei doi inculpaţi au recrutat două persoane vătămate minore, prin metoda loverboy, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora determinată de vârsta fragedă şi le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituţiei, sens în care s-au implicat în închirierea unor apartamente în municipiul Iaşi pentru adăpostirea victimelor, postarea anunţurilor online, asigurarea protecţiei acestora şi au beneficiat în mod direct de câştigurile realizate de victime din prostituţie‘, se arată în comunicatul DIICOT.

Miercuri, 15 iulie, anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare în urma cărora trei persoane au fost conduse la audieri.

Tânărul de 19 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

