Iaşi: Racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva, reintrodusă în Catedrala Mitropolitană

UPDATE – Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă miercuri seara, în jurul orei 22,00, în Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Racla a fost scoasă în cursul dimineţii din Catedrala Mitropolitană spre închinarea credincioşilor, cu prilejul prăznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe parcursul întregii zile racla a fost aşezată într-un baldachin special amenajat în curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Potrivit jandarmilor, în cursul acestei zile s-au închinat peste 9.500 de persoane.

Din cauza pandemiei de coronavirus, Sărbătoarea Sfintei Parascheva, organizată de Mitropolia Moldovei, a fost anulată, aceasta trebuind să se desfăşoare în perioada 8-15 octombrie. În acest interval, ar fi trebuit ca racla să fie aşezată în curtea mitropolitană spre închinarea pelerinilor.

Ziua de 14 octombrie nu a fost lipsită de incidente. După slujba liturgică, pelerini veniţi din alte oraşe sau zone ale ţării au forţat porţile de acces în curtea mitropolitană şi cordonul de jandarmi, pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Forţele de intervenţie s-au retras, la raclă ajungând şi persoanele venite din afara Iaşiului. Astfel au fost ignorate măsurile Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care se stipulează ca participarea credincioşilor la sărbătorile religioase să fie permisă doar celor care au domiciliul în localitatea respectivă.

Timp de mai multe ore, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi din Bacău sau cei ai autorităţilor locale nu au putut fi contactaţi pentru a exprima un punct de vedere cu privire la incident şi la decizia de a fi retrase forţele de ordine pentru a permite accesul la moaşte şi pelerinilor veniţi din afara Iaşiului. Accesul persoanelor din alte localităţi a fost permis timp de mai multe ore.

Numită în popor şi Sfânta Vineri, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei şi a celor săraci. Ea a fost canonizată în şedinţa din 28 februarie 1950 a Sfântului Sinod al BOR. Atunci s-a stabilit şi ca în data de 14 octombrie să fie organizat hramul acesteia. (Agerpres)

UPDATE, ora 12:49 – Protestele din fața Mitropoliei Iași au continuat, astfel că persoanelor care nu au domiciliul în municipiul Iași le-a fost permis accesul la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

Sunt aproximativ 300 de persoane venite din București, Craiova și Timișoara.

UPDATE, ora 11:43 – Colegul nostru, Constantin Mihai, s-a aflat printre cei care au participat la slujba dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva şi a consemnat câteva gânduri:

-Gânduri bune, sănătate, bucurie, libertate pentru religie și pentru toate cele. -Să fie bine pentru toți! Sănătate, lumină, iubire (…) să ne înțelegem între noi și să fim buni, mai buni, iar această zi să ne îmbogățească sufletul, cu mult soare în suflet, că avem nevoie. -Să-mi dea Dumnezeu sănătate (…) să fie bine, liniște, pace. -Mă rog pentru sănătatea tuturor. Venim la Sf. Parascheva pentru că atât ne-a mai rămas.

(Constantin Mihai, Radio Iași)

UPDATE, ora 11:30 – Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Iaşului şi a întregii Moldove. Diferit faţă de anii precedenţi, din cauza crizei sanitare, anul acesta nu au mai fost organizate pelerinaje la racla cu sfintele moaşte, nici alte evenimente dedicate pelerinilor.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în fruntea unui sobor de ierarhi, pe un podium amenajat pe pietonalul Ştefan cel Mare, în faţa clădirii Mitropoliei.

La slujbă au avut acces doar cel mult 500 de locuitori ai municipiului Iaşi, aşezaţi pe scaune puse la dispoziţie de autorităţi.

În cuvântul său, adresat pelerinilor, Înaltpreasfințitul Teofan Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a adresat un cuvânt de credință și îmbărbătare. Preasfinția sa a subliniat că distanțarea fizică la care suntem supuși reflectă îndepărtările noastre.

ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei:

Cuvânt la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – 2020

Dreptmăritori creştini, Excelenţa Voastre, Iubiţi fraţi preoţi, Distinse autorităţi, Dragi copii, Iubiţi pelerini, Suntem, cu mila Domnului, în interiorul Sfintei Liturghii de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

În esenţa ei, Sfânta Liturghie este taină a Crucii şi a Învierii.

Este taină a morţii temporare şi a vieţii veşnice, taină a durerii din Ghetsimani şi a Taborului plin de Dumnezeu.

Această sfântă taină a lacrimii biruitoare şi a bucuriei smerite a trăit-o Sfânta Parascheva în viaţa ei pământeană cu întreaga adâncime, înălţime şi cuprindere cu care este binecuvântat un om al lui Dumnezeu, geniu al sfinţeniei.

Popoarele bulgar şi sârb, într-o vreme extrem de dificilă pentru supravieţuirea lor, au fost primele beneficiare ale prezenţei binecuvântatelor moaşte ale Sfintei Parascheva în mijlocul lor.

Fraţii ortodocşi bulgari şi sârbi au primit de la ocrotitoarea lor timp de câteva sute de ani ajutor nepreţuit.

Până astăzi, cuvântul Petca adică Parascheva, naşte cutremur lăuntric în inima multora dintre sârbi, sute de biserici sunt închinate Sfintei Parascheva, iar locul cel mai căutat de ei din România este Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Din 1641, sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva sunt la Iaşi.

Doi oameni mari, Voievodul Vasile Lupu şi Sfântul Mitropolit Varlaam au înţeles că niciun sacrificiu material nu este prea mare pentru ca Sfintele Moaşte ale Cuvioasei să fie aduse în capitala Moldovei.

De atunci până astăzi, într-un şirag neîntrerupt de pelerini, Sfânta Parascheva constituie cascadă lină şi curată de apă vie izvorâtă din Hristos Domnul pentru însetaţii acestei lumi. În vreme de bucurie şi împliniri, credincioşii au venit la racla Sfintei să mulţumească.

În vreme de secetă, sfintele moaşte ale Cuvioasei au străbătut câmpurile aride şi ploaia n-a întârziat să apară. În perioada de ciumă, molimă sau epidemii înfricoşătoare, Sfânta Parascheva i-a primit pe toţi, i-a întărit şi binecuvântat.

Sunt nenumărate mărturii ale celor care au găsit lângă sfintele ei moaşte tămăduire de boală, linişte în frământare sufletească, răspuns în probleme dificile, direcţie clară în întortocheatul drum al vieţii.

Pentru unii astfel de mărturii sunt „nebunie” sau „sminteală”.

Pentru înţelepciunea omenească, pentru logica obişnuită, pentru duhul lumii, sfintele moaşte ca şi toate elementele de credinţă sunt nonsens şi lucruri de neacceptat. Spunea Sfântul Apostol Pavel celor din vremea sa: „Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă” (1 Corinteni 2, 14). „Dacă nu credem în sfintele moaşte”, mărturiseşte un mare teolog american de origine germană, poate cel mai mare specialist în bioetică, „dacă nu credem în icoane care plâng, în părinţi făcători de minuni, nu credem nici în naşterea din Fecioară sau în Învierea Domnului”.

Aceasta a fost credinţa Bisericii dintotdeauna, încât nu se poate concepe Ortodoxia fără sfintele icoane sau sfintele moaşte, aşa cum nu se poate concepe fără Sfânta Scriptură sau Sfânta Liturghie, fără Post, rugăciune, milostenie sau iubirea vrăjmaşilor.

Atât de puternică este convingerea că Sfintele Moaşte sunt element esenţial în viaţa Bisericii, încât marele teolog bizantin din veacul al XIV-lea, Sfântul Nicolae Cabasila mărturisea: „Dacă Hristos, într-adevăr, se poate vedea şi pipăi undeva în lumea aceasta, în carne şi oase, apoi aceasta se poate vedea în Sfintele Moaşte… La urma urmei, aceste Sfinte Moaşte sunt Biserica cea adevărată şi altarul cel adevărat”.

Dreptmăritori creştini, Ziua de astăzi este o zi a bucuriei, dar spre deosebire de ceilalți ani, anul acesta, bucuria este umbrită de suferința – trupească şi sufletească – produsă omenirii de epidemia care pătrunde tot mai mult în trupurile şi sufletele noastre.

Anul acesta suntem mai puțini la Sfintele Moaşte spre închinare.

Suntem mai puţini pentru că nu toţi au avut posibilitatea să vină la Iaşi pentru a-i mulțumi Sfintei, pentru a o ruga să nu contenească să mijlocească ȋn fața lui Dumnezeu pentru sănătatea, îndreptarea, mângâierea şi mântuirea noastră.

Trăim în societatea noastră de câteva luni bune un sentiment sentiment al singurătății, al izolării şi asta ne îndeamnă să sporim rugăciunea. Fie că suntem aici, aproape, fizic, de racla Sfintei, fie că suntem departe, rugăciunea ne apropie şi pune balsam pe rănile sufletului.

Prezenţa epidemiei în viaţa noastră ne aşază în faţa unor întrebări pe care nu le putem ocoli, precum nu putem opri nici interogaţia legată de pelerinajul de anul acesta.

Nu putem, laolaltă, oameni simpli şi conducători, să nu ne întrebăm de ce se întâmplă toate acestea.

Nu putem să nu ne întrebăm unde am greşit, ce puteam face şi nu am făcut, ce trebuia să vedem şi nu am văzut, ce trebuia să înțelegem şi nu am înțeles.

Răspunsul nu poate veni decât din adânc şi atinge taina comuniunii autentice de care ne-am îndepărtat foarte mult.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO Constantin Mihai)

UPDATE, ora 11:00 – Trei persoane care au lucrat în domeniul medical şi care au decedat după ce s-au infectat cu COVID-19 au fost omagiate, miercuri, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, acordându-le distincţia ‘Crucea Moldavă pentru mireni’.

Cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, ‘Crucea Moldavă pentru mireni’ a fost acordată post mortem Marianei Andrioaie, care a fost medic în Botoşani, Virginicăi Nistor, care a fost asistentă medicală în Piatra Neamţ, şi Tatianei Costin, care a fost infirmieră în Bacău.

Distincţiile au fost primite de reprezentanţi ai familiilor acestora.

‘Ambianţa este frumoasă, de bucurie, dar fiecare ştie ce este în sufletul său având rude, prieteni, cunoştinţe, care se află atinşi de boala care se tot răspândeşte şi gândul în rugăciune în primul rând ar trebui să fie la ei. Cei mai bravi oameni de la începutul anului şi până acum cred că sunt ostenitorii noştri din spitale: medici, asistente medicale, infirmiere, ostenitori de la ambulanţă şi toţi cei care au fost implicaţi în această luptă crâncenă împotriva virusului care ne-a putut atinge. Dintre cei care s-au ostenit mult împotriva bolii sunt persoane care au fost atinse în timp ce ajutau pe alţii pentru a nu fi atinşi de boala cea necruţătoare. Sunt medici şi ostenitori din sistemul medical care au plătit cu viaţa. De aceea am considerat de cuviinţă să chemăm aici lângă noi membrii câtorva familii din Moldova care au pierdut mame, surori sau fiice şi am dori, prin intermediul acestora, să aducem prinosul nostru de recunoştinţă pentru cei care se află în prima linie în lupta împotriva acestei epidemii‘, a spus Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. (Agerpres)



UPDATE, ora 10:30 – Întrucât anul 2020 a fost declarat de către Patriarhia Română drept An omagial al pastorației părinților și copiilor, pe scena unde s-a slujit Sfânta Liturghie din 14 octombrie, Părintele Mitropolit Teofan a invitat trei familii: 1) familia preotului Paul Andrei și a prezbiterei Claudia Elena Smeu din Iași cu cei șapte copii ai lor 2) familia medicilor Valeriu și Cătălina-Eugenia Gavrilovici din Suceava cu cei șase copii ai lor (dintre care trei au urcat pe scenă) 3) familia Ionuț și Elena Crăciun din Iași cu cei patru copii ai lor.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO Constantin Mihai)

UPDATE, ora 10:00 – Aproximativ 100 de persoane au forțat, în această dimineață, intrarea în curtea Mitropoliei, nerespectând regulile de distanțare socială și nepurtând masca de protecție.

Reprezentanții forțelor de ordine le-au precizat acestora că singura cale de acces în curtea Catedralei Mitropolitane este dinspre Seminarul Ortodox și strada Cantacuzino și doar cu buletinul. (Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO Constantin Mihai)

Racla cu moaştele Sfintei cuvioase Parascheva a fost scoasă în această dimineaţă în curtea Catedralei Mitropolitane, un moment amânat de pe 8 octombrie, când ar fi trebuit să înceapă oficial pelerinajul de la Iaşi.

Tradiţia scoaterii moaştelor în preajma hramului datează dinainte de 1989, iar reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei au dorit să fie respectate, chiar dacă anul acesta sunt condiţii speciale.

Această prezentare necesită JavaScript.

O slujbă specială va avea loc la Iaşi – 500 de oameni vor putea sta pe scaunele care vor fi aşezate la doi metri unul de altul în zona pietonalului Ştefan cel Mare.

O dată cu aşezarea moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva sub baldachinul din Curtea Catedralei Mitropolitane accesul este permis doar pe poarta dinspre Facultatea de Teologie Ortodoxă şi va fi închisă poarta dinspre pietonalul Ştefan cel Mare.

Liturghia de astăzi de la catedrala Mitropolitană din Iaşi va fi transmisă în direct de Radio Iaşi începând cu ora 10.00.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)