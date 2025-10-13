Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iași: Peste 9.000 de pelerini așteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 16:40

UPDATE, ora 16:40 – Peste 9000 de persoane stau la rând, pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iaşi din dorinţa de a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Potrivit organizatorilor, de miercuri, când a început pelerinajul, peste 140 de mii de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva.

Credincioșii ne-au împătășit pentru ce au venit să se roage, dar și cum a fost așteptarea:

Continuă pelerinajul la Iași.

Peste peste 6.000 de pelerini veniți din toată țara și din străinătate așteaptă la un rând de câţiva kilometri, pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi se pot închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, sâmbătă, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

De miercuri dimineaţă, când a început pelerinajul, aproximativ 139 de mii de oameni au trecut pe la raclă, aflată într-un baldachin special amenajat în curtea Catedralei.

Aseară, peste 25 de mii de persoane au participat la pelerinajul „Calea Sfinţilor”, procesiune în care racla Sfintei Parascheva, dar și cea cu moaştele Sfântului Grigorie Palama, adusă din Grecia, au fost purtate pe străzile din centrul Iaşiului.

Moaștele vor rămâne în curtea Catedralei din Iași până miercuri. (Radio Iași)

