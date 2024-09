Iaşi: O nouă ediţie a festivalului Hangariada

O nouă ediţie a Hangariadei, singurul festival de artă, muzică şi zbor din România, se va desfăşura, în perioada 27-29 mai, la Aerodromul ‘Alexandru Matei’ din Iaşi, au informat marţi organizatorii, prin intermediul unui comunicat de presă.

Totodată, organizatorii festivalului precizează că au început înscrierile la salturile cu paraşuta şi la zborurile cu planorul sau avionul.

‘Curioasă din fire, am vrut să încerc ceva nou şi, pentru că saltul cu paraşuta era pe lista mea, am zis că e un moment bun să mai bifez o mică nebunie care ştiam că va aduce doar stare de bine. Este una dintre cele mai faine experienţe din viaţa mea, adrenalină la maxim, senzaţie de libertate şi sentimentul fain că ai reuşit să ajungi întreagă pe pământ. Înainte de salt, m-am uitat puţin la salturi eşuate, am râs şi mi-am zis că aia e, trebuie sa o fac şi pe asta. Zborul a fost unul cu emoţii, pentru că îţi trec câteva amintiri prin cap şi te întrebi dacă scapi viu din asta, dar ştii că trebuie să o faci. Cel mai fain sentiment a fost în momentul de cădere liberă din avion, după care se deschide paraşuta şi simţi că ţi se aşază inima puţin la loc. În momentul în care ajungi pe pământ, simţi că poţi să faci orice în viaţă. Doar că, cei curioşi ca mine mai au multe de bifat şi de înfrânt multe frici’, declară, prin intermediul comunicatului de presă, Oana Ţîntă, participantă la Hangariada.

Muzica își menține locul special în festival.

Vineri – 27 Mai

DJ Kamal | DJ Silviu Trik | Keeble | Tudor G | Căminu Cultural | EvolveDubz

Sâmbătă – 28 Mai

Kaze | Keeble | Theo Costache | Jean Gavril | TakeOver Facem Records – Tomi Marfă – Vlad Flueraru – DJ Nasa – CTC

Afterparty – 28 Mai

DJ Silviu Trik | EvolveDubz B2B Tudor G

Duminică – 29 Mai

Mirăiuț b2b Gradient | Keeble | Valeria Stoica | TakeOver Culese din Cartier – Argatu’ și Moș Martin – Basska – Cred Că Sunt Extraterestu – Subcarpați

Afterparty – 29 Mai

DJ Kamal

Mai multe informaţii pe site-ul www.hangariada.ro, şi pe pagina de Facebook sau contul de Instagram al festivalului.