Iași: Locurile pentru admiterea din toamnă la Universitatea ”Gheorghe Asachi” au fost suplimentate cu 30 la sută

Publicat de gabrielarotaru, 3 octombrie 2022, 13:17

Locurile pentru admiterea din toamnă la cele trei cicluri de învățământ, respectiv: licență, masterat și dictorat de la Universitatea ”Gheorghe Asachi” din Iași au fost suplimentate cu 30 la sută.

Astăzi, la deschiderea anului academic de la Politehnica ieșeană rectorul Dan Cașcaval a spus că pe lângă această majorare de locuri sunt și 20 de români din Ucraina și alți 120 de studenți din Algeria și Maroc care urmează cursurile Universității Tehnice din Iași.

Dan Cașcaval: Distribuția lor este foarte diferită, probabil în funcție de interesul țării din care provin. Studenții, în general din zona Magrebului, se concentrează pe 3-4 facultăți construcții, textile, electronică, mecanică. Studenții din Republica Moldova se concentrează pe textile, inginerie chimică, mecanică, automatica și calculatoarele și arhitectura oricum sunt căutate de toți studenții, deci în funcție de necesitățile probabil de dezvoltare a țării lor.

Mihai Chirica: România are nevoie de ingineri, România are nevoie de dezvoltare și nu se poate una fără cealaltă. Trebuie să ne pregătim și asupra acestei strategii, sigur, cea mai bună strategie să-i plătești bine și să le oferi condiții de muncă cât mai aproape de ceea ce își visează ei sau caută ei. Prin urmare, trebuie să punem din nou punctul pe ”i” și în această situație, ca să-i ținem cât mai mult acasă. Viitorul României stă în calitatea oamenilor care se pregătesc superior. Sperăm să fie un an bun pentru ei, pentru că va fi un an bun și pentru noi.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)