Iași: Lista premiilor acordate la „Seara Valorilor” 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 18:01

Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași găzduiește marți, 14 octombrie 2025, de la ora 17.00, o nouă ediție a Serii Valorilor, moment tradițional al Sărbătorilor Iașului dedicat omagierii personalităților locale și naționale.

Ca și în anii trecuți, în cadrul Serii Valorilor primarul Mihai Chirica le va înmâna acestora mai multe categorii de premii.

„În cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului Primăria Municipiului Iași are onoarea de a organiza din nou evenimentul de gală intitulat «Seara Valorilor».

Astăzi, când Iașul devine din nou inima credinței românești și martorul celui mai mare pelerinaj ortodox din estul Europei, pelerinaj închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ne facem o datorie de onoare să ne amintim că acest an marchează mai multe repere emblematice pentru istoria și cultura noastră: 165 de ani de la apariția primei instituții de învățământ superior din România, 150 de ani de la nașterea Reginei Maria – regina unirii! – și 100 de ani de la inaugurarea Palatului Culturii. Sunt momente care ne reamintesc că trecutul nostru eroic este temelia pe care clădim demnitatea prezentului, iar cultura rămâne cea mai frumoasă carte de vizită a Iașului. În plus, ultimele statistici demonstrează că Iașul este și un oraș de top la nivel european.

Toate acestea se datorează întregii comunități și faptului că Iașul nu duce și nu a dus niciodată lipsă de valori. De aici, din Iași, au plecat să cucerească lumea și să o schimbe în bine mii și mii de oameni mari.

«Seara Valorilor» este atât memorie, cât și omagiu adus acestor personalități care fac din Iași orașul de care suntem mândri cu toții!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Evenimentul este transmis live de TVR Iași și pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi și canalul YouTube:
https://www.youtube.com/@PrimariaMunicipiuluiIasi ale Primăriei Municipiului Iași.

Lista premiilor oferite în cadrul acestei ediții a Serii Valorilor:

1. Premiul pentru excelență în educație
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
 Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
 Centrul de Studii Europene Iași
 Prof. Adrian Zanoschi

2. Premiul pentru excelență în cultură
 Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
 Valeriu Stancu
 Cristina Danilov
 Editura Polirom

3. Premiul pentru excelență în afaceri
 Compania Antibiotice S.A.
 Amazon Development Center (Romania)
 Compania Aumovio

4. Premiul Pogor (acordat de Academia Română – Filiala Iași)
 Academician Mihail Voicu

5. Premiul „Vanda Condurache” pentru jurnalism (acordat de prof. univ. dr. Daniel Condurache)
 Jurnalist Senior Liviu Tudorache

6. Premiul pentru excelență în sport
 Prof. Antrenor Emerit Constantin Radu
 Echipa ACS Arsenal Iași 2021

7. Premiul de excelență pentru societatea civilă
 Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub Iaşi
 Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor ATRAG Iași

8. Diaspora și media ieșeană
 Postul de televiziune M Plus TV International – Director Petru Frăsilă

9. Cetățeni de Onoare
 Echipa MAVIS Artificial Heart
 Conf. Univ. Dr. Romică Roman
 Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu
 Oltița Cîntec
 Prof. Univ. Dr. Constantin Tofan
 Prof. Univ. Dr. Emil Horomnea
 Mihai Coțovanu

