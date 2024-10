Iaşi: Liberalii de la conducerea CJ şi-au prezentat raportul de activitate la 6 luni de la preluarea mandatului

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, şi cei doi vicepreşedinţi liberali, Marius Dangă şi Sorin Afloarei, au prezentat, vineri, raportul de activitate pentru cele şase luni de la preluarea mandatelor.

‘Astăzi se împlinesc 6 luni de când am început să implementăm proiect cu proiect pentru Iaşi, să găsim soluţii şi să eliminăm piedicile ce au stopat ani de zile dezvoltarea judeţului nostru, alături de echipa de consilieri judeţeni, de partenerii noştri ce conduc astăzi instituţiile subordonate şi de colegii din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi. (…) Pentru că sănătatea cetăţenilor este prioritatea noastră, am iniţiat proiectul de construire şi dotare a Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, dar şi a unui Spital Clinic Integrat de Boli Respiratorii, am înfiinţat prima secţie de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă din Moldova şi a doua din România în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi, am demarat construirea primului Centru de Tratament al Infertilităţii din Moldova la Maternitatea ‘Elena Doamna’. Am susţinut la nivel central proiectul Spitalului Regional de Urgenţă de la Iaşi, iar Guvernul a aprobat deja contractarea creditului de 250 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii. Astfel, spitalul de la Iaşi va fi practic primul care va primi finanţarea europeană disponibilă pentru perioada 2021 – 2027‘, a declarat Costel Alexe.

El a spus că, în urma sprijinului acordat celor de la Aeroportului Internaţional Iaşi, în ultimele 6 luni au fost reintroduse principalele curse interne şi externe cât şi noi rute prin care Iaşiul este conectat la metropolele europene şi chiar transcontinentale.

‘Iaşiul devine un areal de localizare a afacerilor, iar noi am obţinut primele fonduri guvernamentale din ultimii 30 de ani pentru parcurile industriale Iaşi Industrial Park Leţcani şi Miroslava. Viziunea dezvoltării judeţului Iaşi este amplă, motiv pentru care ne dorim să implementăm astfel de proiecte în cât mai multe localităţi‘, a menţionat Costel Alexe.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Marius Sorin Dangă, a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că ‘dincolo de marile proiecte de investiţii demarate, am ţinut împreună, în această echipă, să schimbăm filosofia de lucru la nivelul Consiliului Judeţean, punând în centrul activităţii noastre cetăţeanul, neuitând nicio clipă că suntem aici pentru a ne asigura că interesele lui sunt reprezentate şi că fiecare bănuţ pe care îl plăteşte la bugetul de stat este utilizat în interesul său’.

Acesta a spus, totodată, că au fost eliminate o serie de taxe şi impozite pe care cetăţenii judeţului trebuiau să le plătească înainte de venirea liberalilor la guvernarea judeţului.

‘Dacă cetăţenii plătesc impozite, atât timp cât există nişte taxe cu un nivel stabilit prin lege, de ce să mai inventăm noi altele, ca de exemplu taxa de fotocopiere de documente. Le-am eliminat. Au rămas în atributul nostru strict taxele introduse prin lege şi doar la nivelul minim prevăzut de lege. Este o datorie pe care o avem în faţa cetăţenilor. Am instituit regula ca nimic din ceea ce decidem aici în folosul unor grupuri sociale să nu decidem fără a-i consulta‘, a spus Marius Sorin Dangă.

Cel de-al doilea vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Sorin Afloarei, a declarat că, în continuare, educaţia şi cultura sunt şi vor rămâne o prioritate pentru administraţia judeţeană.

‘Când am preluat funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, ne aflam în faţa a nouă ani de blocaje în ceea ce priveşte infrastructura rutieră, însă în scurt timp am reuşit să repunem pe făgaşul normal cele mai importante obiective. (…) Cultura rămâne pentru noi cartea de vizită a ieşenilor la nivel european şi naţional, de aceea am alocat fonduri care să susţină acest sector, iar Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere şi Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr să poată pune în continuare Iaşiul pe harta culturală a Europei. Am alocat bani pentru reabilitarea capitală a clădirii Teatrului Luceafărul şi a Casei Muzeelor. De asemenea, proiectul de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii de stat ‘Moldova’ Iaşi va fi realizat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Sistemul educaţional are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor şi de a asigura fiecăruia posibilităţi maxime de dezvoltare. În judeţul Iaşi, şcolile speciale subordonate Consiliului Judeţean, abordează actul educaţional de pe poziţia capacităţii elevului deficient sau aflat în dificultate, iar noi am venim în întâmpinarea elevilor şi cadrelor didactice prin investiţii‘, a afirmat Sorin Afloarei.

Consiliul-Judetean-Iasi-raport-activitate-6-luni-23-aprilie

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)