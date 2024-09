IAȘI: Istoricul Armand Goșu este invitatul Conferințelor „Grigore T. Popa”

Istoricul Armand Goșu este invitatul Conferințelor „Grigore T. Popa”.

Evenimentul va avea loc în Aula “George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie din Iași, joi, 5 mai, începând cu ora 14,00.

Conferenţiarul universitar Armand Goșu, de la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, va susține prelegerea intitulată „Bătălia pentru Ucraina. Cauzele, desfășurarea și posibilele consecințe ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”.

Va urma lansarea volumelor „Rusia, o ecuație complicată. Convorbiri cu Lucian Popescu. Ediţia a II-a adăugită, cu cele mai recente texte despre războiul din Ucraina„ și „Între Napoleon și Alexandru I. Contextul internațional al anexării Basarabiei”.

Invitați, alături de autor: istoricii Florea Ioncioaia și Dorin Dobrincu. Dezbaterea va fi moderată de jurnalista Violeta Cincu.

Armand Goşu predă din 2004 istoria politică a Rusiei şi a URSS, istoria politicii externe şi a diplomaţiei sovietice, evoluţii în fostul spaţiu sovietic şi introducere în istoria serviciilor secrete sovietice.

Este cercetător asociat la Berlin, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (Consiliul german de politică externă), în cadrul Robert Bosch Center for Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia.

Are un doctorat în istoria Rusiei, cu o teză despre politica externă a Imperiului Rus (Moscova, 1998). A avansat până la gradul de cercetător ştiinţific principal II, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, unde a lucrat între 1991 şi 2001.

A fost coordonator de programe la Institutul Român de Istorie Recentă (2002-2004).

Din 2004 este conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, unde susţine cursurile despre istoria Rusiei şi a URSS.

A fost corespondent la Moscova pentru radio BBC, în anii 1995-1998 şi 1999-2000. Între 2005 şi 2010 a fost redactor-şef adjunct, iar în perioada 2013-2014, redactor-şef al revistei 22, editată de Grupul pentru Dialog Social.

A publicat mai multe cărți, zeci de studii și sute de articole în țară și în străinătate, dintre care „Euro-falia. Turbulenţe şi involuţii în fostul spaţiu sovietic” (2016), „Democraţia sub asediu. România în context regional” (coordonator împreună cu Alexandru Gussi, 2019), „Istoria comunismului din România, vol. III: Documente. Nicolae Ceauşescu (1972-1975)” (coeditor, Polirom, 2016), „Între Napoleon și Alexandru I. Contextul internațional al anexării Basarabiei” (Polirom, 2022) și „Rusia, o ecuație complicată. Convorbiri cu Lucian Popescu”. (Radio Iași/ FOTO Comunicat Universitatea de Medicină și Farmacie Iași)