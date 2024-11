Iași: „Împreună în timp” – Eveniment caritabil pentru familiile monoparentale

Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, anunță cea de a 3-a ediție a evenimentului caritabil „Împreună în Timp”, o acțiune pentru familiile monoparentale din județele Iași, Vaslui, Neamț și Suceava. Evenimentul va avea loc pe 10 noiembrie 2024, începând cu ora 15:00, în Sala Unirii a Ateneului Național din Iași (fostul cinema Victoria).

Conform studiului Invizibilii (www.invizibilii.ro), în România sunt peste 300.000 de familii monoparentale. Părinții singuri resimt o presiune foarte mare de timp: sunt stresați că nu sunt suficient de mult alături de copiii lor, dar, în același timp, au nevoie să fie integrați pe piața muncii cu normă întreagă pentru a face față cheltuielilor. De aceea, este nevoie de o rețea de sprijin care să susțină educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor crescuți de un părinte singur. Aici intervenim noi.

Prin programul „Împreună În Timp”, Asociația POT SĂ AJUT își propune să răspundă nevoilor familiilor monoparentale prin trei piloni esențiali:

timp de calitate împreună: evenimente socioculturale și educative care oferă părinților și copiilor un mediu sigur și accesibil pentru a se reconecta;

evenimente socioculturale și educative care oferă părinților și copiilor un mediu sigur și accesibil pentru a se reconecta; sprijin financiar: burse pentru copiii talentați, care să le permită să-și continue educația și să-și urmeze pasiunile;

burse pentru copiii talentați, care să le permită să-și continue educația și să-și urmeze pasiunile; dezvoltare personală și profesională: ateliere practice, activități creative și sesiuni de consiliere psihologică pentru părinți și copii.

„Copiii din familii monoparentale resimt o presiune psihică și fizică enormă atunci când unul dintre părinți nu mai face parte din familie. Neajunsurile și grijile afectează relația dintre părinți și copii, iar timpul de calitate petrecut împreună, esențial pentru educația și dezvoltarea copiilor, este adesea sacrificat. Prin parteneriatul cu Asociația Provident pentru Educație, din cadrul programului Invizibilii, peste 2000 de copii și părinți beneficiază de sprijinul nostru până la sfârșitul lui 2024. Ne bucurăm că, împreună, putem oferi resurse care să contribuie la o viață mai bună pentru aceste familii.” declară Gabriela Stoian, președinte al Asociației POT SĂ AJUT.

“Prin colaborarea cu Asociația Pot Să Ajut din cadrul programului Invizibilii mizăm pe o abordare pe termen lung, cu impact real. Am ajuns la al treilea eveniment ‘’Împreună în Timp’’ pentru că am văzut cât de important este să simți că nu ești singur, că ești parte dintr-o comunitate. Ne întâlnim acum la Iași și ducem mai departe misiunea noastră de a atrage atenția societății asupra nevoilor unor oameni cărora cu greu le-ai conștientiza provocările prin care trec zi de zi. Creăm momente frumoase în familie, prin artă, joc și educație. Ne dorim ca de la an la an să facem mai mult bine”, a declarat Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate al Provident Financial România.

Ediția de la Iași include o serie de surprize și activități educative interactive, menite să încurajeze părinții să petreacă timp de calitate împreună cu copiii lor:

muzică: învățăm să ne reconectăm, cu ajutorul instrumentelor de percuție, alături de artistul Walter Ghicolescu și tinerii din grupul Dacii Liberi;

învățăm să ne reconectăm, cu ajutorul instrumentelor de percuție, alături de artistul Walter Ghicolescu și tinerii din grupul Dacii Liberi; artă: pictăm împreună un tablou colectiv al emoțiilor, sub îndrumarea pictorului George Tănasă;

pictăm împreună un tablou colectiv al emoțiilor, sub îndrumarea pictorului George Tănasă; resurse pentru educație: descoperim cum putem petrece timp de calitate în familie și acasă, urmând cursurile online Twinkle Star, prin care învățăm limba engleză și dobândim obiceiuri sănătoase în relația cu banii, făcând educație financiară prin joc.

Accesul la eveniment este gratuit, însă locurile sunt limitate. Vă rugăm să confirmați participarea printr-un e-mail cu numele copilului și al aparținătorului la: events@potsaajut.ro.

