Iaşi: Grevă japoneză a angajaţilor Direcţiei Judeţene de Statistică

Cei 42 de angajaţi ai Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi s-au aflat, miercuri, în grevă japoneză, principalele revendicări ale acestora vizând majorarea salariilor şi uniformizarea grilei de salarizare din sediul central şi din direcţiile teritoriale de statistică.

Preşedintele sindicatului din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, Adrian Rotariu, afirmă că statisticienii sunt nemulţumiţi că în anul 2017 a fost aprobat un memorandum care vizează unele majorări ale salariilor, care nici acum nu are efect. O altă nemulţumire a protestatarilor vizează discrepanţa foarte mare între salariile nete ale angajaţilor Institutului Naţional de Statistică Bucureşti şi cele ale celor din teritoriu.

‘Ne dorim alinierea grilelor de salarizare ale angajaţilor Institutului Naţional de Statistică Bucureşti cu Secretariatul General al Guvernului, şi alinierea grilelor de salarizare ale angajaţilor din ţară cu cele de la Bucureşti’, a declarat Adrian Rotariu.

Liderul sindical a afirmat, totodată, că un angajat din acest domeniu câştigă cât un şofer angajat la Primăria Iaşi sau Consiliul Judeţean, media unui salariu lunar net fiind de 4.200 de lei.

‘Vă pot spune că un director executiv are 4.600 lei net, după 20 de ani vechime, un debutant în Statistică are un salariu lunar net de 2.611 lei, în această sumă fiind inclusă şi indemnizaţia de hrană. Un şofer la alte instituţii publice are un câştig lunar de 4.000 de lei net. Aplicând în mediul privat, un tuns costă 50 de lei. În 20 de minute, cât durează un tuns, înseamnă că frizerul a câştigat 2 lei pe minut. Ori, dacă e să împart cuantumul salariului la numărul de ore pe minut reiese că sunt plătit cu mai puţin de 50 de bani. Eu unul m-aş apuca de tuns, dar nu ştiu dacă un frizer ar putea să facă ceea ce putem face noi în statistică. Aici mă refer la indicatori, rata inflaţiei, la indicele de consum, la PIB (Produsul Intern Brut – n.r). Statistici în baza cărora se iau decizii la nivel naţional şi internaţional’, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele sindicatului din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, Adrian Rotariu.

Potrivit sursei citate, astfel de proteste la locul de muncă au avut loc şi în alte 26 de direcţii teritoriale de statistică din ţară.

Conform calendarului de proteste stabilit, salariaţii din INS vor picheta în data de 11 mai sediul Parlamentului României şi sediul Institutului Naţional de Statistică.

