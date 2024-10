(IAȘI) Fundația Star of Hope România: Un eveniment de tradiție și proiecte pentru solidaritate

Un eveniment de tradiție și proiecte pentru solidaritate

Fundația Star of Hope România și partenerii săi principali vor susține o conferință de presă miercuri, 23 noiembrie 2022, ora 12, la Palatul Braunstein.

Întâlnirea cu reprezentanții presei va avea rolul de a aduce în atenția comunității rezultatele de până acum ale 2 dintre proiectele de anvergură derulate de către Fundația Star of Hope România, proiectul SUPORT ȘI INTERVENȚIE PENTRU REFUGIAȚI UCRAINENI, în calitate de partener cu UNICEF România, respectiv proiectul ALĂTURI DE REFUGIAȚII UCRAINENI, derulat în parteneriat cu CARE prin Fundația SERA Romania, CARE Franța, FONPC.

La eveniment vor participa domnul Lennart Erikson, președinte executiv al Star of Hope International Suedia, doamna Ulrika Kallin, director Star of Hope International Suedia, domnul Mihai Chirica, primar al Municipiului Iași, reprezentanți ai ONG-urilor partenere – UNICEF Romania, Fundația SERA Romania, CARE Franța, FONPC, FONSS – reprezentanți ai autorităților locale, copii şi părinţi, personalități ale comunităţii ieşene, ambasadori și susținători ai Fundației Star of Hope Romania.

Încă din primele zile ale războiului izbucnit în Ucraina, echipa Star of Hope Romania s-a implicat în oferirea de ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, din resurse proprii, atât în vămi cât și în Centrele de Zi. Până în prezent, cu sprijinul Star of Hope Suedia în parteneriat cu UNICEF Romania dar şi cu CARE prin Fundația SERA Romania, CARE Franța şi FONPC, Fundaţia Star of Hope Romania a susţinut peste 35.000 de refugiați, în special mame şi copii refugiaţi din Ucraina, atât în punctele de frontieră Sculeni, Siret, Albița, Tabăra pentru Refugiați Huși, cât şi în Centrul Star of Hope Iași, Dorohoi dar şi în Centrul pentru Refugiaţi Moara (Suceava). Dacă în vămi, mamele şi copiii primesc alimente, apă, mâncare, kit-uri de igienă sau consiliere, în Centrele Star of Hope pentru Refugiaţi mamele şi copiii ucraineni beneficiază de adăpost, mâncare, asistență medicală, consiliere, activităţi de petrecere creativă a timpului liber dar şi şedinţe de terapie gratuită copiilor cu dizabilități din Ucraina. Totodată, pentru unele dintre mamele refugiate care au decis să se stabilească temporar în România, acest proiect a însemnat și regăsirea unui anumit sentiment de stabilitate și siguranță financiară, în fiecare din cele cinci puncte de lucru existând cel puțin un angajat refugiat încadrat cu carte de muncă.

Evenimentul de miercuri este, totodată, parte a campaniei SCHIMBĂ UN DESTIN derulată de către Fundația Star of Hope Romania cu scopul de a mobiliza comunitatea ieşeană să se implice pentru asigurarea accesului la recuperare prin oferirea a 100 de burse pentru copii cu dizabilităţi – români și ucraineni – din Centrele Star of Hope Iasi, Dorohoi, Bârlad, Botoşani, Suceava.

Conferința de presă va oferi detalii și despre un alt mare eveniment devenit deja tradiție, GALA STAR OF HOPE 2022 – CONCERT EXTRAORDINAR, ce va avea loc în cursul aceleași zile, 23 noiembrie 2022, ora 17.00, pe scena Teatrului Naţional V. Alecsandri Iaşi. CONCERTUL EXTRAORDINAR prilejuiește ieșenilor ocazia unică de a asculta voci mari ale scenei lirice internaționale: tânăra soprana LAURA BRETAN (SUA), bass-baritonul DANIEL PRUNARU REAGAN (de la Opera Phoenix Arizona SUA), tenorii ANDREI FERMEȘANU (Opera Națională Iaşi), ANDREI APREOTESEI, FLORIN GUZGĂ, Corul de Copii al Municipiului Iași, alături de Orchestrele reunite ale Operei Naționale din Iași și Filarmonicii Iași. (Radio Iași/ Comunicat Fundația Star of Hope Romania)