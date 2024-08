Iaşi: Ateneul va închide stagiunea cu un eveniment special pentru publicul larg

Ateneul Naţional din Iaşi va închide stagiunea 2021-2022 cu un eveniment de gală, care va fi organizată sâmbătă, 9 iulie, în Piaţa Palatului Culturii, publicul fiind invitat să se lase cucerit de vocile a trei tenori – Andrei Fermeşanu, Florin Guzgă şi Andrei Apreotesei.

Alături de cei trei tenori, pe scenă vor urca şi invitaţi speciali precum soprana Ana-Maria Donose şi baritonul Alexandru Constantin. Aceştia vor fi acompaniaţi de Liber Artis Orchestra, conduşi cu măiestrie de bagheta dirijorului Daniel Jinga. Pe aceeaşi scenă va urca şi Corul de Copii al Municipiului Iaşi, al cărui dirijor este Raluca Zaharia.

Accesul la eveniment este gratuit.

‘Este un concept alcătuit după un model internaţional foarte cunoscut cu trei tenori. Totodată, este o provocare, pe care am acceptat-o, din partea celor doi colegi care şi-au dorit foarte mult revenirea mea în lumea Operei. Nu am putut să spun nu. Am început să construim spectacolul, să-l gândim. Am refuzat să punem doar ‘Cei trei tenori’, fiindcă Iaşiul are mai mult decât cei trei tenori, aşa că am preferat să spunem simplu ‘Trei tenori ieşeni’. Sperăm ca în primul rând să ne simţim bine. Dacă ne vom simţi bine, cu siguranţă vom reuşi să transmitem această stare de bine şi spectatorilor. Suntem bucuroşi să îl avem alături de noi pe maestrul Daniel Jinga, directorul Operei Naţionale Bucureşti, o orchestră de profesionişti, şi invitaţi precum soprana Ana Maria Donose şi baritonul Alexandru Constantin‘, a declarat managerul Ateneului Naţional Iaşi, tenorul Andrei Apreotesei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)